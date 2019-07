"No hay justicia para Morena", la beba que sufrió quemaduras en el hospital

Morena es la bebe que fue sufrió quemaduras cuando estaba internada en la Unidad de Terapia Infantil del hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia por un cuadro respiratorio. Días después que su mamá y su abuela denunciaron el caso en los medios, la pequeña falleció y hasta ahora no tienen noticia de la investigación.



Ramona Acuña es la abuela de Morena y reclamó mejor atención y celeridad en la investigación de la muerte de su nieta. "No sabemos qué está pasando con la causa, el fiscal nunca habló con nosotros para informarnos, lo único que tenemos es que el miércoles nos recibe porque nos plantamos en Tribunales para que nos atiendan, de lo contrario estamos sin saber nada de nada, lo único que nos dijeron es que los resultados de la autopsia demoran más de un año en Paraná, pero el tiempo sigue pasando y no hay justicia para Morena".



Para Acuña, "ella murió porque el sufrimiento de las quemaduras que le hicieron fue insoportable y su cuerpito no pudo soportarlo, nos dicen que falleció por lo que tenía; pero si no se investiga nunca lo vamos a saber, no tenemos conocimiento de si entrevistaron al personal del hospital, a los médicos y las enfermeras responsables de haberla quemado no sabemos nada de eso", expresó.



Por último, reclamó al hospital que dé explicaciones e investigue. "El médico sigue trabajando como si nada, no tenemos más información del hospital ni tenemos conocimiento de si han tomado o sancionado al personal", explicó Ramona.



El caso

Morena ingresó al nosocomio de avenida Monseñor Tavella con un cuadro de neumonía y estando en la UTI, según lo denunciado por la madre y la abuela, sufrió quemaduras en las extremidades. La pequeña no resistió su cuadro de neumonía, más las graves quemaduras que complicaron su estado y no pudo más.