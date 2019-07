Pediatra del Garrahan tenía pornografía infantil en la PC de su consultorio

La audiencia de prisión preventiva duró horas esta tarde. Ante la jueza María Laura Martínez Vega, la fiscal Daniela Dupuy, una de las mayores expertas en el tráfico de pornografía infantil en Argentina, argumentó por qué el médico Ricardo Guillermo Russo, ex pediatra del hospital Garrahan, debe seguir preso.



Dupuy afirmó que hay riesgos claros de que Russo se fugue y entorpezca la investigación. Su imputación corre serio riesgo de agravarse hacia una pena que será de cumplimiento efectivo, no de ejecución condicional, será cárcel o cárcel si es que lo condenan. Por otra parte, según fuentes cercanas al proceso, la defensa de Russo contactó a madres de niños que fueron sus pacientes para que declaren a su favor.



Dupuy, por otra parte, presentó prueba nueva. En una primera etapa de la causa se detectaron 270 videos de pornografía infantil compartidos por el pediatra en la red de distribución de archivos eMule, siete de ellos con niñas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos o con tomas de sus genitales. El allanamiento a su casa terminó con la captura de sus dispositivos. Un experto de Gendarmería los peritó: había 761 fotos y dos videos con niñas y niños de 6 a 12 años. Había fotos que databan del mediodía del 24 de noviembre de 2015, 9 en total, tomadas en el Garrahan con un iPhone 6 donde se ve a dos niñas, de 6 a 9 años, que muestran sus vaginas. Luego encontraron 39 fotos de enero del mismo año tomadas en la playa con una cámara digital, se veía a niñas en ellas también.





Esto no es lo único que hay en la causa. Hay más. El hospital Garrahan fue allanado un día después de la detención de Russo, la Policía de la Ciudad ingresó en el consultorio del pediatra en el centro médico con la división Cibercrimen.



Incautaron su computadora: los análisis posteriores al aparato encontraron pornografía infantil.



Lo encontrado en el Garrahan tampoco fue la única novedad que presentó Dupuy. Una profundización de las pericias a los dispositivos secuestrados en su casa reveló más imágenes. Su teléfono reveló otras fotos tomadas a niños dentro del Garrahan que no habían sido detectadas anteriormente.



Así, el panorama se agrava fuertemente para el médico, con una actuación en la causa del Cuerpo de Investigaciones Judiciales porteño, que depende del Ministerio Público de la Ciudad, que analizó en profundidad los dispositivos y que analizó precisamente la computadora del Garrahan.



La jueza Martínez Vega no tardó mucho en decidirlo. Russo seguirá preso hasta que finalice el juicio oral en su contra. Primero estuvo encerrado en el hospital penitenciario del penal de Ezeiza, vigilado por carceleros cada vez que habla en el teléfono público, monitoreado las 24 horas por una cámara. Luego fue trasladado a un pabellón de presos comunes. El pediatra, eventualmente, podrá ser trasladado a la unidad de agresores sexuales de Marcos Paz con detenidos como Rodrigo Eguillor, Christian Aldana y Jonathan Fabbro. Hasta mediados de este mes su hijo, menor de edad, no lo había visitado.