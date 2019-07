Hallaron a bebita en una bolsa de residuos y mil familias quieren adoptarla

HORROR Y MILAGRO EN CAPITAN SARMIENTO!! HORROR Y MILAGRO EN CAPITAN SARMIENTO!!

La localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, a 145 kilómetros de Capital Federal, quedó conmocionada después de que una vecina encontrara a una bebé dentro de una bolsa de residuos. El impacto en la comunidad fue tan grande que alrededor de mil familias ya expresaron su voluntad de adoptarla o cuidarla en calidad de hogar de tránsito.El hallazgo ocurrió el viernes pasado a la noche. La mujer, que estaba caminando por las calles Guido Lucotti y Pedro Gambaro, vio una bolsa tirada en la puerta de un estacionamiento y notó que se movía. Al acercarse, constató que en su interior había una recién nacida con el cordón y la placenta.De manera inmediata, la vecina -junto a un grupo de conocidos que se acercaron para ayudarla- llamó a la policía y trasladaron a la bebé al Hospital San Carlos. En ese centro de salud, los médicos le realizaron controles de rutina y confirmaron que, a pesar del frío que sufrió, estaba en buen estado de salud. Mientras tanto, indicaron que siguiera internada en observación.A raíz de este episodio, la Justicia está intentando identificar y localizar a los padres. Hasta el momento, la única hipótesis que manejan los investigadores es que no serían de esta localidad, sino que se habrían acercado desde algún pueblo cercano.A penas se difundió el caso, la comunidad de Capitán Sarmiento se movilizó para llevar al Hospital San Carlos todo tipo de donaciones. Sin embargo, desde este centro de salud pidieron que dejaran de llevar ropa y alimentos, ya que contaban con los insumos necesarios para la bebé y no daban abasto para clasificar tanta mercadería."Es importante comunicar esto, quienes quieran adoptar deben anotarse en un registro nacional. No existe la posibilidad de anotarse para adoptar a esta beba directamente, sino que hay pasos legales ya establecidos", recalcó.