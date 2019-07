Sobre las terapias intensivas

Mirá la entrevista completa

Video: Cuestas se refirió a los costos de la accidentología vial para la Salud Pública

"Todas las patologías que se encuentran en un accidente, más la morbilidad sobre cómo queda esa persona, impacta económicamente" en la Salud Pública, confirmó ael director provincial de Emergencias Sanitarias, José Cuestas."El avance tecnológico de la medicina hace que los pacientes vivan mucho más, y se requiere de mayor complejidad, entonces, se saturan normalmente las terapias intensivas", indicó enEn la oportunidad, reveló que, en promedio, en jóvenes de 20 a 40 años se manifiesta el mayor porcentaje de accidentología".Comunicó también que "en la tardecita y a la mañana temprano, cuando van a trabajar, las motos siguen encabezando el rankig de la accidentología, dentro de las ciudades".En la oportunidad también dio cuenta de "un promedio de un accidente por día sobre la ruta 12 y 14"."Es imposible llegar a nivel 0", reconoció.Al referirse a los controles que se realizaron el pasado fin de semana con motivo de una fiesta organizada por un boliche bailable en la localidad de María Grande, Cuestas reveló que "de las personas alcoholizadas, el 80% eran mujeres" y estimó que fue "por no estar acostumbradas"."La consulta por alcoholemia fue altísima, a pesar de que hubo 30 casos", comunicó, al dar cuenta que "le faltaba calidad al puesto sanitario, porque no había lugares dónde tener a los alcoholizados, como una camilla"."Los municipios tienen independencia para los controles, y por ahí ni nos enteramos de las fiestas que hay, siendo que para esta se esperaba una convocatoria de 15 a 20 mil personas", comentó."Para los municipios son una fuente de ingresos muy importante, con lo cual, a ultranza, si o si las autorizan", apuntó.En ese sentido refirió a la organización de la Fiesta de Disfraces, que se realizará en noviembre en Paraná, dio cuenta que "todavía no tenemos una onda verde para salir" con las ambulancias del predio en el que se organiza el mega evento."Debería ser obligatorio pedir autorización al ministerio provincial de Salud y tendríamos que revisar las coberturas, los puestos sanitarios del interior de la fiesta", estimó.Al consultarle a Cuestas por la implementación de más terapias intensivas en los hospitales entrerrianos, éste diferenció: "No es un problema de costos, sino de buscar un lugar estratégico en el que tiene que estar"."Es un problema de decisión, y el otro, es la capacidad profesional porque se requiere de una formación más elevada que la de un médico común", manifestó.Reconoció además que "al ser tan costosa su implementación, hay más terapias intensivas en la parte privada que en la pública".En la oportunidad, el director provincial de Emergencias Sanitarias valoró que descendió la cantidad de traslados hospitalarios a Buenos Aires.