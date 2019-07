Julio se despedirá con humedad y agosto llegaría con bajas temperaturas

Tras un sábado primaveral y un domingo nublado e inestable, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia aumento de la temperatura sobre el centro y norte del país. Sin bien la madrugada del lunes se presentaba cubierta y con cielo amenazante en la capital entrerriana, no se prevén lluvias de relevancia, aunque sí algunas neblinas.Se las estimaciones, el viento del este/ noreste proporcionará aire húmedo.. Desde entonces, habría una notoria baja en las marcas: Las mínimas en Entre Ríos podrían estar por debajo de los cinco grados, mientras que las máximas no superarían los 15.No obstante, no habría las precipitaciones de relevancia en la mayor parte del territorio provincial.