Una cirugía de corrección mamaria desencadenó en la muerte de una mujer

Dolorosa despedida

en una clínica de cirugía estética de la capital de Córdoba. Sol Arbach, oriunda de Alta Gracia, vivía en la capital de esa provincia con su pareja. Era madre de un nene de dos años. Su familia iniciaría acciones legales contra los médicos porEl entorno cercano de la joven señaló que la operación se programó porque. La cirugía se realizó en una clínica de especialidad estética en barrio Cerro de las Rosas, de Córdoba capital.La cirugía se habría complicado por. Este cuadro, que implica que bajó el nivel de oxígeno en sangre, no pudo estabilizarse y la situación derivó enEn ese estado crítico, Arbach fue derivada al Sanatorio Allende, donde falleció el viernes por la tarde. Así lo confirmaron alas autoridades de ese centro de salud. También dijeron que la familia evalúa presentarse ante la Justicia para que se investigue si se trató de un caso de mala praxis."El fallecimiento es muy reciente. Pero la historia clínica y el testimonio del Jefe de Guardia están a disposición de la familia en caso de iniciarse las acciones legales", detallaron desde el sanatorio."Estábamos enfocadas en que ocurriera un milagro. Todo fue muy repentino", destacó una amiga a. En medio del dolor, Franco Castaño, su pareja, les escribió una emotiva despedida a Sol en Facebook.En caso de concretarse la denuncia, que sería inminente,. No está claro si la familia de Arbach irá también contra la marca de siliconas que se había implantado y terminó encapsulándose en su cuerpo. El nombre del fabricante no trascendió.Como explicó Horacio F. Mayer, subjefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano, a raíz de la prohibición en el país de la la venta de una serie de implantes vinculados con una rara forma de cáncer, en Argentina históricamente se usaron más las prótesis texturadas que las lisas, "con la intención de reducir la incidencia de lo que vulgarmente se conoce como encapsulamiento (contractura capsular fibrosa). Sin embargo, en el último año la tendencia se modificó luego de que empezaran a difundirse ciertas complicaciones con este tipo de prótesis".. En líneas generales, se produce por la reacción del paciente ante ese cuerpo extraño. El síntoma es muy notorio: el implante se endurece. Eso ocurre porque se genera una suerte de "cápsula" de tejido a su alrededor. Este tejido es una cicatriz interna, que puede llegar a contraerse. La contracción genera dolores agudos.El encapsulamiento de una prótesis puede remediarse con masajes y medicación si los síntomas se manifiestan en una etapa temprana. En la mayoría de los casos se requiere realizar una nueva operación para limpiar la zona y quitar esa cápsula de tejido y cambiar la prótesis. Colocarse implantes mamarios implica por parte de la paciente la necesidad de su revisión de por vida.