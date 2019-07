La clínica donde le amputaron pierna sana a una mujer tiene seis causas más

Le amputan la pierna equivocada a una mujer, en un procedimiento clínico premeditado y, de alguna manera, convencional. Con ánimo de entender lo inentendible, surgen las preguntas de siempre: el límite aceptable de un error humano y la especulación sobre si se hubiera podido "anunciar" un caso así, tomando en cuenta la reputación del establecimiento de salud cuestionado. En fin, ¿hubo otros casos de mala praxis en el Nuevo Sanatorio de Berazategui?



Según pudo confirmar Clarín a través de fuentes judiciales, la clínica privada de zona sur donde a una afiliada de PAMI de 67 años le extirparon su pierna sana carga una pequeña mochila judicial por la que varios profesionales de esa entidad están siendo investigados. Puntualmente están en pie otras seis investigaciones: cinco se enfocan en desentrañar los "causales de muerte" y una está caratulada como "homicidio culposo".



Cabe aclarar que la vida de ese sanatorio es bastante corta: tras haber estado cerrado 9 años, fue adquirido por sus actuales dueños en 2008 y abierto, tal como se lo conoce hoy, en 2010. Las seis Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en curso ocurrieron entre 2016 y 2018.



El primero de esa lista es un proceso relacionado a la muerte de una mujer, en 2016. Le siguieron, el año siguiente, dos casos similares en los que fallecieron un hombre y una mujer, respectivamente. En todos se detalla que están en averiguación los "causales de muerte" y que las investigaciones "se encuentran en pleno trámite".



Luego, en 2018, surgieron tres investigaciones más. En dos ?igual que en las anteriores- están en averiguación los causales de muerte de mujeres. Una se encuentra en pleno trámite y la otra fue "remitida a la policía científica", a fin de que el médico "concluya el informe de autopsia", según detalla la documentación judicial.



En cuanto al tercer expediente iniciado el año pasado, fuentes judiciales informaron que se lleva adelante una investigación por el "homicidio culposo" de una mujer, la misma carátula que en estos días tiene en vilo a los medios nacionales, pendientes del juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, quien falleció por un paro cardiorespiratorio, producto de una endoscopía.



En cuanto al caso de Berazategui, el traumatólogo y el cirujano señalados están imputados por "lesiones culposas". Pero, como informó Clarín, a pesar de haberle amputado la pierna incorrecta a una mujer con complicaciones por la diabetes, "pueden seguir ejerciendo" como médicos, aclaró la fiscal Karina Santolín, de la UFI Nº7.



Ahora bien, si (alguno o los seis) expedientes que cuestionan a la clínica de Berazategui se resolvieran en contra de los médicos cuestionados, ¿podrían afectar en algo el proceso iniciado esta semana?



Una alta fuente del Ministerio Público Fiscal lo aclaró, y recordó que, "en la medida en que no exista sentencia, no hay antecedente, y por lo tanto, no genera consecuencias". Además, explicó, "no necesariamente sean los mismos profesionales los involucrados, ni necesariamente haya responsabilidad de los directivos de la clínica. Hay que esperar la evolución de cada causa".