Consejo Provincial de Adultos Mayores debatió sobre los desafíos en la provincia

Se llevó adelante la Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Adultos Mayores. Las temáticas que se desarrollaron están vinculadas a las problemáticas de la vejez.



Natalia Osuna, subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, explicó a Elonce TV que "se habló particularmente de la Ley 9823 que controla y regula las instituciones gerontológicas y geriátricas de la provincia de Entre Ríos. La problemática más grande que hay es que se pueda articular con los municipios porque la realidad no es la misma en todos los departamentos".



"Participaron representantes de distintos municipios, como así también de centros de jubilados que son los que bregan por los derechos de los adultos mayores. Tenemos que ver cómo bregamos para que el último paso sea institucionalizar a una persona mayor, que pueda seguir estando en su casa y peleando por sus derechos, viviendo una vida que se merece a esa edad", comentó.



Asimismo, indicó que "se plantea una modificación en la ley en cuanto a la mirada gerontológica de la ciencia en sí. La ley lleva alrededor de 10 años y un poco más. No era la misma la situación al inicio que ahora. Hoy se da una mirada integral de la persona mayor, pero cuando se fundó la ley solo se hablaba de la mirada biológica. En Entre Ríos estamos atrasados en cuanto a la legislación, pero no quiere decir que no la estamos trabajando".



"Hay muchos lugares clandestinos. En 2017 trabajábamos con 16 instituciones y hoy trabajamos con alrededor de 50. El avance ha sido. Trabajamos, ayudamos, acompañamos.



Por su parte, Pedro Manucci, coordinador de Adultos Mayores, dijo que "nosotros recomendamos siempre a los familiares que ante algún hecho de vulnerabilidad o fragilidad estén presentes. Si tiene cuidador domiciliario tiene que estar registrado. Si como último recurso eligen la institucionalización, debe estar habilitada por el municipio y la provincia".



"Entre Ríos es la cuarta población más envejecida y hace que esta problemática vaya aumentando. Es un gran desafío que tiene el estado presentar herramientas para ver cómo podemos diseñar estrategias que fortalezcan las políticas públicas", agregó. Elonce.com