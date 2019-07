Dos mujeres murieron por inhalación de monóxido de carbono

Dos mujeres de 85 y 26 años murieron en el interior de un departamento en el centro de la Ciudad de Córdoba, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono.



Vecinos cercanos al domicilio ubicado en Sucre 442 fueron alertados por el fuerte olor a gas y al llegar personal del 107, la Policía y Bomberos se encontraron con el lamentable escenario.



La causante de la muerte de las dos mujeres habría sido la pérdida de gas de una pantalla de calefacción abastecida por una garrafa.



El jefe del departamento de Alto Riesgo de Bomberos, Sergio Romera, confirmó a Cadena 3 que las víctimas son Ada Careco, de 85 años, y Guadalupe Galeano, de 26 años. La joven era la ex novia del nieto de la mujer mayor de edad.



Señaló que trabajan en el peritaje mecánico del sistema de calefacción. Además, aseguró que la autopsia confirmará la causa del deceso de las mujeres.



Nora, una vecina del complejo de departamentos, dijo a Cadena 3 que Ada era una persona "sumamente joven en su personalidad", asegurando que Galeano solo se encontraba de visitas.



Recomendaciones



- No usar hornallas/hornos para calefaccionar

- Ventilar ambientes

- Revisar que funcionen las rejillas de ventilación

- Controlar sistema de calefacción

- No usar estufas a kerosene en espacios cerrados