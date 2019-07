Vandalizaron y robaron reliquias de la tumba del cacique Inacayal en Chubut

La denuncia fue presentada por el director de Asuntos Indígenas, Romero Saihueque, y de inmediato tomó intervención la policía, que "constató el levantamiento de las chapas del mausuleo por donde ingresaron los vándalos" describió Hess en diálogo con Télam.



Los restos de Inacayal y Foyel estaban en el mausoleo y cubiertos por un "chenque", cúmulo de piedras que utilizaban los pueblos originarios de la zona para los enterramientos.



Hess explicó que "cuando la policía logró ingresar se encontró con todos los huesos y las piedras desparramados y faltaba el poncho que, según quienes participaron en la ceremonia en su momento de restitución de los restos, estaba sobre el cofre".



El jefe policial dijo que la principal hipótesis es la de un acto vandálico, aunque no descartó que hayan estado buscando algún otro elemento de valor como las boleadoras que utilizó el bravo cacique o un cuchillo de plata, que no está allí sino custodiado en un museo.



Sin embargo, Hess no descartó que se haya tratado de algún tipo de reivindicación porque a pocos kilómetros del lugar aparecieron pintadas alusivas a Santiago Maldonado, escritas hace pocos días en cercanías de un incendio intencional que se registró en los árboles próximos al río Tecka.



"Ninguna de las hipótesis está descartada, porque los hechos se produjeron en un espacio de tiempo bastante próximo y eso será motivo de investigación" explicó el jefe de la unidad regional Esquel.



Los restos Inacayal fueron restituidos a Tecka, comarca cordillerana de donde era oriundo, el 7 de diciembre de 2014 en el contexto de un enterratorio ceremonial del que participaron delegaciones de etnias mapuches y tehuelches que viajaron desde distintos puntos de la Patagonia.



El mausoleo está ubicado en las afueras de Tecka, a 100 kilómetros de Esquel y a 400 al este de la capital de Chubut.