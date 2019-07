Declaran en "emergencia" a Villa La Angostura y alertan sobre nuevos derrumbes

El "estado de emergencia" fue declarado este jueves a través de una ordenanza por el Concejo Deliberante local que declaró el "estado de emergencia, económica, social y ambiental en todo el ejido de Villa La Angostura" y se supo que se destinarán hasta 20 millones de pesos para hacer frente a esa situación, aunque también solicitó al Gobierno provincial que le envíe otros 50 millones.La suma reclamada a la Provincia apunta a "cubrir la contingencia, iniciar un plan de soterramiento de troncales servicios de energía eléctrica, mejoramiento de la generación de las captaciones de agua con grupos alternativos, mejoramiento de desagües pluviales, plan de poda preventiva y reparadora, y todo aquello que garantice la prestación de servicios básicos ante las contingencias de orden natural", se indicó en la ordenanza.En tanto, este jueves, el Ingeniero Nelson Damiani, jefe del 12º Distrito de Vialidad Nacional, comentó que se esperaba que se produjera otro derrumbe entre Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche.En diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes, Damiani contó además que un grupo de técnicos observaron rajaduras profundas en el sector, por lo cual todavía no comenzarán con la remoción de material del derrumbe ocurrido el último martes.Además el funcionario dijo que a partir de las 9:00 de este jueves sólo pueden transitar vehículos livianos por la ruta de los Siete Lagos y que se permite la circulación de una mano por vez, en el tramo que va desde el Mirador del Lago Villarino hasta el Puente Pichi Traful.En un comunicado, Vialidad Nacional informó que este jueves a partir de las 20:00, se volverá a realizar un nuevo corte preventivo de la circulación en un tramo del Camino de los Siete Lagos (RN 40). y la medida se extenderá hasta las 9:00 de mañana viernes."Se informa que la circulación por la RN 40 entre Villa La Angostura y Dina Huapi (RN 237), localidad ubicada a unos 20 km de Bariloche, continúa interrumpida para todo tipo de vehículos como consecuencia del impresionante desprendimiento de parte de un cerro, ubicado a la altura de Brazo Huemul (km 2.094)", se indicó.En tanto, la municipalidad de Villa La Angostura informó en un comunicado que "respecto al derrumbe de montaña ocurrido en el kilómetro 2095 de la Ruta 40, se realizará la evaluación in situ del macizo afectado para efectuar las acciones correctivas para la pronta liberación del material sobre trozo y su respectiva habilitación"."Para agilizar los tiempos, el Gobierno de la Provincia del Neuquén contrató personal especializado para el peritaje, para luego avanzar con el equipamiento necesario con el que se comenzaran los trabajos", se añadió.Asimismo, el Gobierno comunal resaltó que "se alcanzó un 78% de reconexión de energía eléctrica en distintos barrios" tras las tareas del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN): también colaboraban uniformados del Ejército y personal del Programa Nacional de Manejo del Fuego en lo que respecta al "despeje de árboles caídos sobre la línea" de electricidad."En ese tiempo se controlará el buen funcionamiento de los sistemas de calefacción y se limpiarán los ingresos", indicó un comunicado oficial.En tanto, el centro de ski de Villa La Angostura, Cerro Bayo, "está 100% operativo y en perfecto funcionamiento".Desde ese centro de ski informaron que "la montaña cuenta con excelentes condiciones de nieve, teniendo en la Base un metro, en Cota 1500 un metro y medio, y en Cota 1800, 2 metros. Todas las pistas están pisadas, y este fenómeno que no sucede desde el año 1995, permitirá tener a Cerro Bayo operativo por mucho más tiempo, alargando y augurando una excelente temporada".También desde el municipio de Villa la Angostura se informó que a partir de mañana se prestará un servicio gratuito de traslados para turistas desde y hacia Bariloche en Catamarán, con la intención que el traslado sea en menor tiempo que en vehículo.