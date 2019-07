Doloroso testimonio: Padre de tres hijos en situación de calle busca trabajo

Ricardo es padre de tres hijos, de 11, 14 y 16 años. El hombre es jornalero y junto a su familia pasan las noches en el refugio mixto para personas en situación de calle que funciona en calle Perú 231, en Paraná.Además, de acuerdo a lo que reveló a, planeaba solicitar la tutoría legal de su sobrina de 15 años, a la que reencontró en la calle. La adolescente está embarazada y se encuentra bajo la guarda del Copnaf."Nos habían otorgado una vivienda sobre calle soldado Bordón, pero la pasamos muy mal porque durante el cambio de gestión nos obligaron a dejarla. Fuimos a alquilar, hasta en Santa Fe, y terminamos nuevamente acá. Estuve pagando un hotel, hasta que se me terminó la plata", comentó el hombre, al dar cuenta que él y su esposa son beneficiarios de planes sociales, "que no alcanzan"."Nos corren de todos, no podemos vivir tranquilos", lamentó. "Me corre la Policía por todos lados, como si yo fuera un delincuente", indicó el hombre.Ricardo es uno más de las 30 personas que todas las noches duerme en el refugio que funciona desde hace una semana en la ciudad. "Los compañeros nos dieron una ayuda muy grande, que ni siquiera nuestra familia nos dio", agradeció."Nos pasan cosas muy graves en la calle", aseguró. Y a continuación, reveló cómo se reencontró con su sobrina, de 15 años, a quien no veía desde niña."Hace unos días, conocí a mi sobrina. Fue en la calle.. yo estaba hablando con ella, diciéndole que acá había un refugio", comentó. Y en esa línea reveló que "su padre y su abuelo abusaban de ella"."Dio la casualidad que la encontré en la calle, sin saber que era mi sobrina, porque la dejé de ver cuando tenía cuatro años", indicó Ricardo. De acuerdo a lo que contó, la adolescente permanecía bajo la guarda del Copnaf pero escapó del hogar en el que había sido alojada, y según dio cuenta, "cuatro o cinco vecinas la golpearon, la garrotearon".Según pudo saber, la adolescente, de 15 años, está embarazada, y en pareja con un joven de 18. Antes de llegar al refugio, dormían en la plaza del Lomas.Ricardo es jornalero, refirió que tiene conocimientos en trabajos de soldadura y albañilería.