Raro fenómeno meteorológico sorprendió a Oro Verde: Cayó graupel

Ante el intenso frío y las precipitaciones que se registraron desde ayer en Entre Ríos, un raro fenómeno afectó a la localidad de Oro Verde, según contaron testigos a. En la zona del frigorífico fue muy notorio, en incluso,. En principio creyeron que se trataba de aguanieve, pero especialistas señalaron a este medio que en realidad eran " gotas de lluvia se congelan y forman un hielo pequeño y blando, del tamaño de un grano de arroz o una arveja".Llamativos como la novedad de la caída de agua nieve en Oro Verde, son los testimonios de las personas que dieron cuenta del fenómeno meteorológico ocurrido anoche, en la localidad ubicada a 10 kilómetros de la capital entrerriana.n. Parecía nieve pero era poco y ni siquiera alcanzaba a acumularse en la calle", contó Lucas ay agregó que "cuando subí al auto, tuve que encender el limpiaparabrisas para sacarlos. Eran como escamitas", insistió el joven.En tanto, Mabel que estaba trabajando en un comercio de Oro Verde, cuando sus hijos, le enviaron las fotos de los muñecos que se pueden ver en esta nota.y la verdad que no me asomé a la calle a mirar, porque estaba atendiendo el negocio", dijo ay agregó que "yo pensé que no había sido tanto, cuando llegué a casa,", explicó Mabel.El graupel son granos pequeños de hielo que se desarrollan cuando las gotas de agua subfundidas recubren un copo de nieve. Suelen tener un diámetro de aproximadamente 5 milímetros.Estrictamente hablando, el graupel no es lo mismo que el granizo o los gránulos de hielo. Mientras que el graupel se refiere a veces como pequeño granizo, la Organización Meteorológica Mundial define el pequeño granizo como bolas de nieve encapsuladas por el hielo, una precipitación a medio camino entre graupel y granizo. El término graupel es la palabra alemana para el fenómeno meteorológico descrito.