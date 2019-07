Venderán hoy alimentos al mismo precio que en el campo o donde se manufacturan

Quinteros, panaderos y yerbateros tienen previsto vende sus producciones "al mismo precio que en el campo o donde se manufacturan", según un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).La intención de los organizadores es visibilizar al "otro campo", que no está relacionado con grandes pooles de siembra y empresas multinacionales, y exigirle al gobierno por "un modelo que no los haga desaparecer y medidas que los contengan y los incluyan".Bajo la consigna "#Alimentazo. Por un modelo de alimentos sanos y accesibles" y organizada por el Foro Agrario Soberano y Popular, la actividad se replicará en las plazas principales de las provincias, a las que llevarán "miles de kilos de alimentos, fruta, verdura, yerba, queso, leche, pan y harina a precios muy económicos, el mismo que nos pagan en nuestros lugares de producción", según indicó el comunicado.La intención de los organizadores es visibilizar al "otro campo", que no está relacionado con grandes pooles de siembra y empresas multinacionales, y exigirle al gobierno por "un modelo que no los haga desaparecer y medidas que los contengan y los incluyan".El Foro reúne a organizaciones nacionales de pequeños y medianos productores, campesinos, cooperativas, grupos ambientales, intelectuales, cátedras de facultades de todo el país y organizaciones gremiales estatales del sector rural.