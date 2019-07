Su sobrino fue agredido y se encadenó en Tribunales para pedir respuestas

En horas de la siesta de este martes, un vecino de la ciudad de Diamante, identificado como Roberto Giménez, se encadenó en la sede de tribunales para que el Juez de Garantías, le de respuestas sobre lo que le pasó a un sobrino de 18 años, quien fue agredido por otros dos jóvenes que pertenecen "a una familia que vende estupefacientes".En diálogo con el programade, el hombre relató que a su sobrino "lo estropearon con una gomera o un fierro, le arrancaron parte de la mandíbula y los dientes. Ahora está encerrado y no quiere salir; de la justicia no mandaron psicólogo para atenderlo ni nos dan respuestas por lo sucedido. Nosotros somos pobres, no tenemos plata y por eso no nos atienden; si tuviéramos plata la justicia haría lo que tendría que hacer", dijo entre lágrimas."Estoy cansado, ni la justicia ni el juez hacen algo. Me dijeron que iban a pasar el caso al COPNAF pero no lo han hecho. El chico está mal, deprimido y no se qué le puede pasar", agregó Giménez."En Diamante es un desastre con la justicia, lamentablemente", aseveró.Escuchá el relato completo de Giménez, quien exige respuesta de parte de los jueces y fiscales por lo sucedido con su sobrino de 18 años: