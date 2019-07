Merenderos solicitan al municipio de Paraná que regularice la entrega de leche

Agrupaciones sociales, en representación de los merenderos comunitarios de la ciudad, elevaron un petitorio a la Municipalidad de Paraná, en el que solicitan "la inmediata regularización de la entrega de las partidas de leche en tiempo y forma correspondiente a cada espacio".De acuerdo a lo que argumentaron en el escrito, "el incumplimiento por parte del Estado municipal implica que muchos niños de nuestra ciudad no tengan acceso a una merienda, ya que concurren diariamente a estos espacios"."Firmaron este petitorio más de 20 merenderos y copas de leche, y quedaron por fuera de esta firma, más de 80 merenderos que dependen, si no hay entrega de leche, de la propia voluntad de conseguir donaciones o directamente no se entrega", comunicó aJulián Jarupkin en representación de Barrios de Pie.Según indicó, el escrito fue recibido por el responsable de Legal y Técnica del municipio, Walter Rolandelli, con quien esperan avanzar en un encuentro a la brevedad. En caso contrario, Jarupkin comunicó que se declararán en "estado de alerta y movilización".Es que en el escrito, las agrupaciones sociales, solicitan "la incorporación de partidas alimentarias a aquellos merenderos que en actualidad no las reciben y la conformación de un espacio de diálogo entre los merenderos y el municipio, para que el Estado municipal proporcione los recursos materiales para brindar la merienda a los niños"."Durante las vacaciones de invierno los chicos venían con mucha necesidad y no existía el aporte municipal", denunció el dirigente social."Queremos que se regularice y que exista un acuerdo concreto para que se siga dialogando en los últimos cuatro meses y medio que quedan de gestión, sabiendo que el presupuesto es casi nulo, para asegurar una copa de leche, una merienda durante todos los días para los gurises de nuestra ciudad", sostuvo en representación de Barrios de Pie.