Advierten que niños cuentan con 15 horas libres menos en la semana para jugar

"Distintos estudios remarcan que, desde los años 70, la distancia permitida a niños y niñas para el juego autónomo se ha reducido un 90% y su tiempo libre cuenta unas 15 horas menos a la semana. En aquella época, prácticamente los chicos de 11 años acudían al colegio sin ser acompañados, en los 90 lo hacía el 50% y una década más tarde el porcentaje rondaba el 25%. Datos de este tipo reflejan la progresiva pérdida de libertad que sufre la infancia y la desposesión del espacio público", explicó Martello.



El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, efectuó estas declaraciones durante la charla "Infancia y juego" que brindó en el Corredor de la Infancia que se puso en marcha en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata, con motivo del receso invernal escolar que comenzó ayer en Buenos Aires, y que incluye muestras permanentes, creaciones artísticas, exposiciones de divulgación científica y juegos didácticos.



Martello destacó en su charla la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, que establece que "los Estados parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes".



El defensor del Pueblo adjunto advirtió que en la Argentina "más del 15% de los niños de entre 1 y 12 años no festeja su cumpleaños y sostuvo que el tiempo libre para la infancia cuenta con unas 15 horas menos a la semana, respecto a lo que ocurría hace 40 años".



Finalmente, destacó que "según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 13,4% de los niños/as de entre 0 y 3 años tienen carencias en la estimulación durante los primeros años de vida. Este déficit incluye que no se les lea cuentos, que no se juegue con ellos y/o que en su hogar se utilice el maltrato físico y/o verbal como forma de disciplinar".