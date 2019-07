Pornografía infantil: El pediatra está como un "zombie" y pidió que lo visiten

"Realmente da pena verlo, está fundido, tiene la cabeza quemada, no puede hilvanar dos frases juntas", describe el abogado Ricardo Izquierdo para definir la situación y la imagen del pediatra Ricardo Russo, detenido desde hace 50 dias en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, acusado de tenencia, facilitación y distribución de pornografía infantil, cargos que él sigue negando. Según su abogado, Russo está muy mal y él les pidió a sus amigos que vayan a verlo.La fiscal Daniela Dupuy citó a Russo para notificarlo sobre todo lo que existe en su contra y para ampliar su indagatoria. Allí, según Izquierdo, el pediatra del Garrahan "estaba desencajado, tan empastillado que no podía responder. Imaginate, estábamos hablando de un profesional experto en oratoria, que parecía un chico que tenía que hablar de algo que no tenía idea".Al respecto, Dupuy le dijo a Clarín que "él respondió una a una cada pregunta, en óptimas condiciones de salud. Es cierto que se tomó su tiempo para pensar cada palabra y brindar su respuesta, pero se encontraba perfecto. Y no cambió en absoluto su argumento, tal como lo hizo en la audiencia de prisión preventiva frente a la jueza. No cambió su estrategia de defensa".La fiscal contó que la reciente citación tenía que ver porque en el allanamiento a su consultorio de Russo en el Hospital Garrahan -donde era jefe de Pediatría e Inmunología desde hacía diez años- "se le encontraron muchas más imágenes y videos de explotación sexual infantil, además de que aparecieron otras imágenes de pacientes suyos desnudos", revela Dupuy, lo que refuerza la teoría de la fiscalía y ratifica la imputación.Fuego cruzado pero con respeto. Firmaron el "fair play" tanto Dupuy como Izquierdo, acusadora y defensor, respectivamente, del médico detenido el 28 de mayo en el estacionamiento del Hospital Garrahan. Cada uno de los especialistas está convencido de lo que dice y hace.Dupuy, prestigiosa magistrada, está muy convencida en cómo está encaminando su investigación junto a su equipo. "Yo hago mi tarea respetando a la defensa; antes al abogado oficial y ahora al particular, que tiene todos los elementos a su disposición para que él pueda ejercer la defensa de su imputado. Ante todo, igualdad de armas".Izquierdo, en una entrevista con Clarín semanas atrás, había chicaneado a la fiscal, aseverando que "(Dupuy) está mediatizando la causa y aprovechando la difusión que cobró a nivel nacional para vender su libro sobre cibercrimen", lo que no le cayó del todo bien a la destinataria."Mientras que no me falten el respeto desde lo personal, que diga lo que quiera. Nada de lo que opine a mí me quita la total convicción de lo que estoy haciendo. Si esa es su estrategia para intentar desvirtuar un trabajo de tanta responsabilidad, allá él. Pero yo no tuve inconvenientes, hay fair play en el rol que le toca a cada uno. Yo me manejo con pruebas y buenas investigaciones, no necesito hablar de la persona", enfatiza Dupuy."En la cárcel, a Russo lo tienen todo el día empastillado, para la ansiedad, para la presión, para dormir. No es una persona, es un zombie, encima adelgazó diez kilos", sigue la descripción de Izquierdo respecto de su cliente. "Después de varias pericias psicológicas, estoy convencido de que Russo no es pervertido, no es pedófilo; él sólo tenía videos como tiene el 90 por ciento de la población".La jueza María Alejandra Dotti decidió morigerar las condiciones de detención y ahora Russo puede recibir a su mujer y a sus hijos más de una hora por semana y puede recibir a los amigos. "Por suerte la jueza entendió que mi cliente tenía las condiciones de Guantánamo. Les pedí a sus amigos que lo vayan a ver, porque él está muy mal, no habla con nadie y la cabeza no le para".Al parecer, las preocupaciones de Russo abarcan un amplio espectro: desde una larga condena, pasando por cuestiones económicas -el Garrahan ya lo desafectó de su plantilla de profesionales- y -si llega a quedar en libertad- hasta su exoneración profesional, no sólo del Garrahan, sino que le será complicado volver a ejercer como pediatra."¿Cómo puede estar una persona encerrada en una habitación de 2 x 3 metros, solo, hace dos meses? Él no encuentra explicación, no puede creer que se lo acuse de algo tan delicado. Russo sí acepta que tenía películas y en ese caso, el delito de tenencia tiene una condena de un mes a un año. Pero no hay ni una acusación en su contra de los 680 pacientes que tiene. Es más, muchos quieren salir a declarar para que lo liberen, como las chicas gemelas, que lo harían en cámara Gesell", se despacha Izquierdo.Cada uno con su receta. Tanto Dupuy como Izquierdo tienen a Russo en la mira. Ella con meses de trabajo e investigación que habrían desembocado en pruebas lapidarias; él refutando cada imputación, haciendo hincapié en que su delito es sólo "ignorancia tecnológica", y apelando, también a su alicaído estado de salud. El 30 de julio habrá una nueva audiencia para confirmar o no su prisión preventiva, hasta el juicio oral, que sería este año, aún sin fecha confirmada. Fuente: (Clarín).-