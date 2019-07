"El Pepo" dijo que manejaba una de las víctimas: La Justicia afirma que era él

Con custodia

Hacia la costa

Alcoholemia

Se lo ve manejando

La Justicia determinó que Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras era quien manejaba la camioneta que chocó el sábado a la mañana en Dolores y que como consecuencia de ello fallecieron dos personas, luego de que el cantante negara que fuera el conductor del rodado y atribuyera esa función a uno de los muertos en el accidente.De esa manera, se agravó su situación procesal, ya que quedó imputado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas" y la fiscal Verónica Raggio ordenó su prisión preventiva.El trágico accidente se produjo en la Ruta Provincial 63, por donde "El Pepo" conducía una Honda CRV blanca y viajaba con tres acompañantes, de los cuales dos resultaron fallecidos Ignacio Abosalhee, el trompetista, y Nicolás Carabajal, el manager y una herida, Romina Cándias, la corista de la banda.Los investigadores estimaron que el accidente se habría producido a raíz de una mala maniobra del conductor, ya que en medio de la niebla habría intentado esquivar algo en la ruta, pero perdió el control y volcó fuera del camino.En el momento que los socorristas llegaron al lugar para asistir a las víctimas, "El Pepo" se desligó de su responsabilidad en el hecho mediante un video difundido por el canal Crónica: "Yo no manejaba. Nacho iba manejando, el pibito que está muerto ahí, yo no me golpeé nada".Sin embargo, los investigadores afirmaron que fue el cantante quien manejaba la camioneta.Trascendió que "El Pepo" y sus tres acompañantes viajaban hacia la costa atlántica, donde se iban a presentar en San Bernardo y Villa Gesell.La fiscal del caso ordenó hacerle un control de alcoholemia al Pepo después del accidente pero no fue posible ya que no había un solo alcoholímetro entre Dolores y Chascomús. Tuvieron que extraerle muestras de sangre y orina que luego deberán ser peritadas para determinar si el conductor había consumido algún tipo de sustancia, y los resultados estarían recién en varios días. También es materia de investigación si en la camioneta había bebidas alcohólicas o hubo consumo durante el viaje.Minutos después del accidente circuló un video grabado mientras la ambulancia asistía a las víctimas. En las imágenes se ve que alguien le pide al Pepo que se tranquilice y le pregunta si se golpeó."Yo nada, si iba manejando Nacho, boludo. Iba manejando el pibito que está muerto ahí", respondió el cantante.