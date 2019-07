En pleno récord de arribos, debieron cerrar aeropuerto de Bariloche por la nieve

Asó lo informaron a Télam fuentes aeroportuarias, que indicaron que las condiciones no mejorarán hasta al menos las 15.



Un total de 41 vuelos estaban programados para operar este sábado en Bariloche, todo un récord para el inicio de la temporada invernal de los últimos años, de acuerdo a las fuentes.



La gran cantidad de nieve caída en muy poco espacio de tiempo esta madrugada hizo que las máquinas limpiadoras de pistas no dieran abasto, porque sigue nevando intensamente.



Esta mañana los vuelos de JetSmart, LATAM y Aerolíneas Argentinas procedentes de El Palomar y Aeroparque fueron desviados a Neuquén debido a que el aeropuerto se encontraba en esos momentos inoperable.



En tanto fueron cancelados los servicios de Flybondi procedentes de El Palomar y Córdoba, y serán reprogramados los vuelos de Aerolíneas Argentinas y LATAM que debían llegar desde Aeroparque y el de JetSmart de Mendoza.



Las fuentes indicaron que el fenómeno mantendrá su intensidad al menos hasta después del mediodía y se estima que hasta las 15 la estación aérea se mantendrá inhabilitada para las operaciones, por lo que a partir de ese momento comenzarían a normalizarse las llegada y partida de los servicios. Medidas de prevención El gobierno de Río Negro anunció el refuerzo de las medidas de prevención en el marco del "Plan de Emergencia Invernal", y señaló que las localidades más comprometidas eran Bariloche y El Bolsón.



Distintos organismos del Ministerio de Seguridad y Justicia realizaron conjuntamente una serie de trabajos coordinados por la Subsecretaría de Protección Civil con el objetivo de mitigar los efectos del temporal.



Voceros de la delegación Andina de Protección Civil confirmaron que "se están haciendo recorridas en las rutas provinciales y nacionales, y se establecieron maquinarias para asistir a los ciudadanos".



Por otra parte, la oficina de prensa de Catedral Alta Patagonia reportó que debido a las últimas nevadas se incrementó el riesgo de avalanchas en Cerro Catedral.



"En la ciudad hay entre 10 y 15 centímetros de nieve, mientras que en la cumbre son entre 50 y 60 centímetros", informó y pidió no ascender a la montaña hasta que la patrulla habilite las pistas.



El Ministerio de Transporte, a través de Vialidad Nacional, habilitó con extrema precaución la circulación por la ruta nacional 40 entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche.



Únicamente pueden circular vehículos livianos, y cuando mejoren las condiciones de seguridad permitirán el paso de camiones y colectivos.



Vialidad Nacional solicitó, además, circular a baja velocidad, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven colocado el cinturón de seguridad.