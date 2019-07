A los 92 años, falleció el prestigioso arquitecto tucumano César Pelli

Pelli, graduado en la Universidad de Tucumán en 1948, murió en el distrito estadounidense de Connecticut, donde residía y en donde funciona la sede central del estudio Pelli Clarke Pelli.



El arquitecto comenzó su extensa trayectoria con "un par de obritas muy chicas": "El primer edificio construido fue una casa de vacaciones para mis futuros suegros", recordó en una entrevista en 2012.



En la Argentina, su primera construcción fue el Edificio República, ubicado en la zona de Catalinas Norte y que se destaca por su fachada en forma de convexo sobre la Avenida Madero: fue uno de los primeros edificios inteligentes del país.



Sin embargo, el proyecto de mayor renombre fue el de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia, que fueron los edificios más altos del mundo entre 1998 y 2003.



Otras grandes obras de Pelli son el World Financial Center, en Nueva York; la denominada Torre Cajasol, en Sevilla; el rascacielos One Canada Square, en Londres; el Cheung Kong Center, en Hong Kong; la Torre de Cristal, en Madrid; y la Torre Iberdrola, en Bilbao.



Tras conocerse la noticia, el presidente Mauricio Macri envió sus "condolencias a los familiares y amigos del talentoso César Pelli" y subrayó que "las obras que deja en todo el mundo como legado son un orgullo para los argentinos".



"Con mucho pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento del gran arquitecto César Pelli. Quiero hacer llegar mis condolencias a toda su familia, sus amigos y a su equipo de trabajo. La trayectoria mundial del arquitecto Pelli ha sido un orgullo no sólo para los tucumanos sino también para todos los argentinos. Un hijo de esta tierra que trascendió por la calidad y monumentalidad de sus obras y por su enorme capacidad de trabajo", manifestó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.



NA