Así viven los dos pares de gemelos entrerrianos dados de alta hace diez días

Rocío Gadea y Leonardo Folgueira, una pareja que vive en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, nunca se imaginaron que su deseo de formar una familia se transformaría en un caso inédito en la medicina argentina e internacional.Después de intentar tener hijos durante siete años, recibieron una confirmación que les cambiaría la vida por completo: el tratamiento de fertilización asistida había resultado un éxito. Pero había un detalle en la ecuación: la mujer había quedado embarazada de dos pares de gemelos a la vez.para contar cómo impactó su historia en la comunidad local, que no tardó en acercarse a ellos y brindarles todo tipo de ayuda.Felices y aliviados, el matrimonio detalló que no veían la hora de volver a su casa tras estar tanto tiempo en el Instituto Rawson, en Paraná, donde sus hijos quedaron en observación al nacer prematuros."Ahora estamos tranquilos. Yo pasé mi último mes de embarazo viviendo en un hotel, haciendo reposo. Y después otros dos meses más con ellos. Lo peor ya pasó", explicó Rocío, de 32 años, a Somos Familia.Una vez que regresaron a Concepción del Uruguay, se dieron cuenta de que su historia se había hecho famosa en la ciudad y que todos querían conocer a sus bebés. Es que la noticia de su nacimiento había llamado mucho la atención por la particularidad médica del caso. Los dos embriones que le habían transferido a Rocío durante el tratamiento, se habían dividido de forma simultánea con el mismo código genético. La ecografía no mostraba cuatrillizos, sino dos pares de gemelos.Según la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, la posibilidad de la gemelación de un embrión es del 0,4% al 0,3%. Mientras que la tasa de gemelación de dos embriones a la vez, como sucedió con Rocío y Leonardo, es tan baja que ni siquiera hay cifras publicadas a nivel internacional."La verdad es que nosotros no sabíamos que era algo tan raro. Hasta que nacieron ellos y surgió todo esto", comentó Leonardo en referencia al interés público que generaron sus hijos.Ya instalados en su casa, la pareja explicó que ahora están mucho más acomodados y relajados. "Apenas nacieron no queríamos hablar mucho porque no sabíamos lo que iba a pasar. Cuando estábamos en neonatología, todo el tiempo nos decían que había que pasar el día a día. Y realmente vimos que era así, en horas podían cambiar ya sea para bien o para mal", recordó Rocío sobre la etapa de internación. "Fue algo horrible y que no le deseamos a nadie", agregó.Después de ese capítulo de incertidumbre, la historia cambió de color a medida que los bebés mejoraban y ganaban peso. En promedio, los cuatro ya alcanzaron los 2,5 kg y no presentan ninguna complicación específica.El matrimonio entrerriano sabe que no está solo. Además de contar con el apoyo de sus familiares y amigos, los vecinos de Concepción no tardaron en ir a verlos y llevarles regalos. "Todo el mundo se enteró y ayuda muchísimo. La gente se ofrece a colaborar, nos tira buena onda. Cada persona que viene, trae una bolsita con ropa y pañales", remarcó Rocío entusiasmada.En su casa, las visitas se transformaron en una extensión de las manos de la pareja. "Al que viene, ya lo ponemos a hacer algo. Acá no se salva nadie", bromeó la mujer. En especial, a la hora de darles de comer. "Ellos se alimentan cada tres horas. Y como siempre estamos con alguien, esa persona ya sabe que le toca dar una mamadera", bromeó.