Decidieron no habilitar una fiesta electrónica en Sauce Montrull

Por unanimidad, la Junta de Gobierno de Sauce Montrull decidió no habilitar una fiesta electrónica que iba a desarrollarse este domingo.Carlos Salas, presidente, explicó aque "encontramos algunas irregularidades. Presentaron la nota de habilitación fuera de los días correspondientes; también había algunas irregularidades en lo que respecta a seguridad, ya que en la nota dice que van 300 personas y en el seguro figuran 500. Entre todos tomamos la decisión de no habilitar este evento, también por sugerencia del Ministerio de Gobierno".Comentó que "las fiestas no están prohibidas en la zona, hay una ordenanza, una reglamentación que tiene que basarse sobre esa ley. Si están bien presentadas en lo reglamentario se pueden hacer"."Hace un tiempo tuvimos problemas con una fiesta que se excedió en el tiempo para el que estaba habilitada. Estaba habilitada de 9 a 15 horas y empezó a las 6. Fue otro motivo para darnos la facultad de no habilitar este evento", expresó.Y agregó: "tenemos muchas quejas por parte de los vecinos, la gente continuamente está llamando"."Fuimos elegidos nuevamente por el pueblo. En asamblea decidimos ir preparándonos para el año que viene comenzar a reglamentar estos eventos y que no sean aprobados en la localidad, es decir, que sean prohibidos", finalizó.