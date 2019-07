Las tareas que debe cumplir un alumno por hacer una amenaza de bomba al colegio

No quería rendir

En Tres de Febrero, un alumno recibió una sentencia penal por haber realizado amenazas de bomba en su escuela secundaria de Ciudad Jardín. Se trata de un caso inédito, al ser la primera vez que se lleva a cabo un juicio formal por este tipo de delito.El juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de San Martín, condenó al estudiante por intimidación pública (artículo 211 del Código Penal). El hecho por el que lo juzgaron había ocurrido en agosto de 2017, cuando el imputado tenía 16 años. Fue uno de los tantos llamados falsos que ese año empezaron a atormentar a la comunidad educativa y llevaron a suspender las clases.La sentencia fue dictada en el juicio realizado en Tribunal de San Martín, donde el joven imputado reconoció ser el autor de las amenazas y las adjudicó a "no querer rendir un examen". Ahora, tras el fallo, el alumno deberá cumplir una serie de obligaciones que son parte de la sentencia, mientras espera la audiencia final, en 12 meses, cuando se decidirá si podrían o no darle años de prisión.Para explicar paso a paso cómo será la condena del joven (cuya identidad fue reservada por la Justicia) Clarín habló con un experto en derecho penal juvenil y con autoridades del Municipio de Tres de Febrero, que estuvo al frente del caso como particular damnificado.La Ley Penal Juvenil Nacional establece que para poder aplicar una pena a una persona que cometió un delito cuando era menor de edad, corresponde que transcurra un año de "tratamiento tutelar": esto puede consistir en talleres de recuperación y capacitación, trabajo comunitario y tratamiento médico o psicológico."Los jueces interpretan que el joven debe salir de su condición de vulnerabilidad que lo llevó a cometer el delito y que debe ser acompañado por un referente que lo guíe en la legalidad infringida", explica Julián Axat, ex Defensor Penal Juvenil de La Plata.El alumno deberá cumplir con una visita periódica a un psicólogo, que luego realizará un informe para presentar en la audiencia final, donde la continuidad de su tratamiento quedará a criterio del juez. La frecuencia de las sesiones puede ser semanal o mensual, y es establecida por el juzgado.El joven deberá presentarse en el Centro Socio Comunitario Departamental, institución que depende del gobierno bonaerense, con frecuencia y modalidad establecida por los profesionales. También deberá cursar talleres en la Dependencia de Explosivos de San Martín y hacer una entrevista con coordinadores del sistema 911 para "comprender la labor de estos organismos ante hechos de emergencia y las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas", señalan en Tres de Febrero. También deberá asistir cada 15 días ante la sede judicial que trató su causa.El estudiante, que ya tiene 18 años, deberá completar sus estudios mientras cumple las obligaciones impuestas por la Justicia. El alumno terminará el Secundario pero lo hará en otra escuela de Tres de Febrero. Además, deberá realizar actividad laboral junto a su padre, aunque las autoridades no especificaron a qué se dedica.Desde el punto de vista civil, los padres del joven deberán compensar económicamente a la Municipalidad por los daños ocasionados y los costos del protocolo de evacuación que se llevaron a cabo ante la amenaza. El monto aún no fue definido, pero se determinará específicamente para el caso y será acordado entre la familia y las autoridades.El intendente Valenzuela no precisó cuánto reclamará la Comuna, aunque hay antecedentes: el año pasado, en San Miguel informaron que exigirían hasta $50.000 de multa económica a las familias de alumnos responsables de amenazas de bomba. De igual manera, a principios de este año, la Justicia de Morón resolvió que un joven de ese distrito debe pagar $60.000 para resarcir al Municipio.En los últimos años, la cantidad de llamados falsos y amenazas de bomba en escuelas aumentó de manera alarmante. Sobre todo en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, alumnos de distintas edades perdieron largas horas de clase y debieron evacuar edificios para que intervengan bomberos, brigadas anti explosivos, policías y efectivos de Tránsito y Defensa Civil.En Tres de Febrero hasta llegaron a hacer falsas amenazas a la Municipalidad. Se trata de uno de los distritos donde las autoridades más se esforzaron por condenar y frenar el "fenómeno"."Las condiciones establecidas por el fallo tienen que ver con la reflexión de la gravedad de estos hechos para evitar que sigan sucediendo. Como intendente, busqué promover que la Municipalidad sea particular damnificado, para que se busquen pruebas, allanamientos y alegatos. Y además generamos un debate público sobre la gravedad que tiene para una escuela sacar a los chicos a la calle. Fue para que lo hablaran las familias en sus casas", explicó el jefe comunal Diego Valenzuela. "Lo que muestra este caso es que no hay impunidad y que en otros, como en este, donde se puedan encontrar pruebas, podría haber condenas serias", agregó. Fuente: (Clarín).-