"La droga está en todos los barrios y los estratos sociales", dijo una fiscal

La fiscal Martina Cedrés, quien ha llevado adelante la mayor parte de las investigaciones por Narcomenudeo en Gualeguaychú, destacó que "muchas se originan en llamados anónimos de vecinos que denuncian".La letrada dijo también no tener "un número específico de la cantidad de procedimientos y detenidos" por infracción a la Ley N°10.566 de Narcomenudeo, pero se sabe que varios de ellos ya están con sentencia o con causas elevadas a juicio."Tenemos muchas investigaciones, se trabaja con policía, prefectura y gendarmería también, la mayoría de los procedimientos han sido positivos pero todavía queda mucho por trabajar", relató Cedrés aConsultada sobre la posibilidad de que algunos hechos investigados estén relacionados a la Trata de personas y prostitución de menores, expresó que "nos llegan denuncias anónimas y por ahí situaciones de conflicto que se generan por otros delitos, nos llevan a conocer también que se comercializa droga en algún lugar", dijo y agregó: "últimamente no hemos tenido ninguna denuncia de Trata de menores. En general, cuando hay prostitución de mayores manifiestan realizarla por su propia voluntad y no podemos hacer nada. También a veces la gente nos comenta de algunas situaciones en los barrios, que están bajo investigación, pero en general no son la gran mayoría. Es importante que la gente pueda realizar la denuncia, lo puede hacer anónimamente en policía, prefectura o gendarmería y también en fiscalía", destacó."La droga está presente en todos los barrios y todos los estratos sociales y uno ve que este flagelo golpea aún a aquellos que por ahí tienen otras posibilidades económicas o de educación, la droga no discrimina estamentos", aseveró.Por último y ante el inminente funcionamiento del Juzgado Federal de Gualeguaychú, la fiscal dijo que "no hemos tenido oportunidad de reunirnos con el titular del nuevo Juzgado Federal, pero creo que podemos trabajar en conjunto y tenerlo acá en la ciudad será beneficioso para todos".