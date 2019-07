El conductor ebrio que atropelló a un ciclista declaró que no se acuerda de nada

La fiscal penal, contravencional y de faltas porteña Adriana Bellavigna pidió la prisión preventiva y la pena máxima para Miguel Ivanovich, el conductor que atropelló a un ciclista en Villa Devoto. Imputado por lesiones culposas (la pena estipulada es de 2 a 4 años de prisión), Ivanovich se presentó ante Bellavigna este jueves por la tarde y afirmó que no se acuerda del momento que en el que atropelló al ciclista.Según pudo saber Clarín, Ivanovich dijo ante la Justicia que recuerda cuando transitaba por la avenida Francisco Beiró, pero sólo hasta que se topó con el auto negro, al que finalmente chocó. También afirmó ante la fiscal que recuperó la noción de lo que sucedía cuando ya se encontraba en el hospital.En la madrugada del miércoles, Miguel Ivanovich, de 28 años, manejaba borracho y a altísima velocidad por Beiró, a la altura de Devoto, cuando embistió a Sebastián Devoto, un playero de 37 años que se dirigía a su lugar de trabajo en bicicleta. Lo levantó por el aire, provocó que el hombre golpeara de lleno contra un árbol y se dio a la fuga. A las pocas cuadras, fue detenido tras un segundo choque que protagonizó con otro auto, y allí se comprobó que tenía 2.14 gramos de alcohol por litro de sangre, el cuádruple de lo permitido."La pena prevista en el Código Penal es de 2 a 4 años de prisión. Para mí, por la gravedad de este hecho y por la concurrencia de agravantes en las que incurre esta persona, está más cerca del máximo que del mínimo, con lo cual para mí será una pena de cumplimiento efectivo", expresó Bellavigna temprano, en diálogo con Clarín."El hecho tiene los agravantes del artículo 94 bis, que son el grado de alcohol en sangre y que superó velocidad permitida, entre otros. Además, se ve claro en los videos que manejó de contramano y violó semáforos en rojo. Y al mismo tiempo se dio a la fuga y no asistió a la víctima", explicó Bellavigna."Yo, como fiscal, puedo pedir una pena determinada y la prisión preventiva, pero es el juez quien decide", argumentó la fiscal, y agregó: "Yo tengo un rol que es el de ser representante de la sociedad. Estoy del lado de la víctima, y en este caso concurre más de un agravante que me permite pedir el máximo de la pena". El juez tiene entre 24 y 48 horas para expedirse.Devoto, que es padre de dos hijos de 3 y 7 años, fue intervenido por daño cerebral y pelea por su vida en el Sanatorio Finochietto. Según la última aparición pública de Ana, su esposa, está en coma inducido y "en grave estado"."El delito es excarcelable y mi cliente no tiene ningún antecedente. Además, la fiscal adelantó sus opiniones a través de los medios y no debería haberlo hecho. Antes de la indagatoria ya sabía la pena que iba a pedir y eso no puede ser", dijo el abogado de Ivanovich, José Novello.Ivanovich tiene multas de tránsito por $ 140.000 si se suman las infracciones que figuran en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia. Las actas son por exceso de velocidad y hasta por pasar una barrera baja. Todas están vinculadas a su número de documento y no al dominio del vehículo con el que atropelló a Devoto.