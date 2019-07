Instagram comenzó a ocultar los "likes"

La red social Instagram, propiedad de Facebook, está probando una nueva función que busca ponerle fin a la carrera frenética por los "Me gusta". La plataforma decidió ocultar a los demás usuarios este tipo de valoración que se recibe en cada publicación con el objetivo de reducir la presión sobre sus usuarios, cuya salud mental puede verse afectada por este tipo de escrutinio.



Si bien la última actualización está en fase de prueba, la novedad en Instagram está centralizada en la visualización de los "Me gusta" en las fotos y videos para que sean privadas, es decir, el propio usuario de la cuenta será el único que podrá ver cuántas personas le han dado al corazón.





Estas pruebas se están ejecutando en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda, aseguraron desde Instagram.



"Queremos que Instagram sea un lugar de expresión personal donde la gente se sienta cómoda" indicó en un comunicado la directora de Facebook Australia y Nueva Zelanda, Mia Garlick.



Las redes sociales son objeto de advertencias sobre el impacto que pueden tener sobre sus usuarios. Algunos estudios hasta sugieren que Instagram puede afectar negativamente la salud mental de sus jóvenes usuarios.



El objetivo de Instagram con esta iniciativa, según se detalla en el hilo de Twitter, es que "tus amigos se centren en las fotos y vídeos que compartes, no en la cantidad de 'Me gusta' que recibes".



En 2017 un informe de la Sociedad Real de Salud Pública (Royal Society for Public Health) de Reino Unido calificó a Instagram como la peor red social para la salud mental de jóvenes usuarios en el país.