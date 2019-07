Irán a juicio las enfermeras que filmaron a pacientes cuando tenían sexo

La Unidad Fiscal de Federal logró las pruebas necesarias para impulsar el pedido de juicio a las tras funcionarias del Hospital Psiquiátrico "Dr. Camino", que a mediados de 2017 filmaron y viralizaron imágenes de dos pacientes del nosocomio cuando mantenían relaciones sexuales El gravísimo hecho aconteció a mediados de 2017 , y se conoció luego de la viralización de un video grabado por empleadas del psiquiátrico. Oportunamente, el director de la institución, Mauricio Díaz, presentó la denuncia ante la Defensoría de Federal, la que fue trasladada al Ministerio Fiscal; también se puso en conocimiento a la ministra de Salud, Sonia Velázquez.El director del hospital psiquiátrico, psicólogo Mauricio Díaz, no dudó en su momento en presentarse en la Defensoría de Federal para denunciar el gravísimo hecho, como lo fueEn el mismo se veía a dos pacientes teniendo relaciones sexuales, lo que podría no ser sorpresa en una comunidad en la que conviven pacientes de ambos sexos; sino que fuera filmado y divulgado; como una situación graciosa, pero que en realidad fue una terrible falta de respeto para con los pacientes, a quienes tienen obligación de proteger.Las tres empleadas, a las que se oyó divertirse con la situación, no se encontraban en su lugar habitual de trabajo, sino que habrían ido de ex profeso para tomar las imágenes, lo que se observó ocurrió en la vereda de uno de los edificios de la parte posterior de la institución.La Fiscalía local logró avanzar para determinar responsabilidades ante la desagradable, morbosa y despreciable actitud de la empleadas que tomaron las imágenes; logrando llevarlas a juicio por el presunto delito de, lo que acontecerá oportunamente en la Sala Penal, ubicada en Mitre 133 de la ciudad de Concordia.De ser condenadas, las tres empleadas del Hospital Psiquiátrico de FederalCabe aclarar que el video de referencia vulneraba el tratamiento previsto en el nuevo paradigma que se sostiene en la Ley de Salud Mental Nº 26.657 que considera a los usuarios de los servicios de salud mental como sujetos de derecho donde todas las garantías de tal condición deben resguardarse. Los pacientes bajo ninguna circunstancia pueden ser objetos de burla como así tampoco pueden ser sometidos a situaciones degradantes.