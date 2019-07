El joven ebrio que atropelló a un ciclista "no recuerda nada", dijo su abogado

El abogado del automovilista que manejó alcoholizado, atropelló e hirió gravemente a un ciclista en el barrio porteño de Villa Devoto aseguró hoy que el detenido conductor "no se recuerda nada de lo que ocurrió".El letrado José Novello indicó que intentará demostrar que "no hubo dolo" en el episodio, es decir intención de matar."No recuerda nada de lo que pasó antes del choque", subrayó el letrado, respecto del breve encuentro que mantuvo con su defendido."No se representó que no iba a poder controlar el auto con el alcohol que tenía", sostuvo Novello, mientras destacó en declaraciones a la prensa que cuando tomó contacto con su cliente, un joven de 28 años dedicado a la compra y venta de autos, "estaba llorando" por lo que pasó.Según se supo, el joven detenido registra multas de tránsito por más de 100 mil pesos en varios distritos del país.En horas de la madrugada del pasado miércoles, el conductor, en primer lugar, embistió sobre la avenida Beiró a Sebastián Devoto, de 35 años, quien se dirigía en una bicicleta mountain bike a su trabajo en una estación de servicio.Luego, tras escapar sin auxiliar al ciclista gravemente herido, chocó de atrás y a toda velocidad un auto que se encontraba detenido ante un semáforo en rojo.

Ambos incidentes de tránsito quedaron registrados en cámaras de seguridad y al conductor, que fue detenido por la Policía de la Ciudad luego del segundo hecho, se le detectó un nivel de 2,14 gramos por litro de sangre, cuando el valor máximo permitido es de 0,5.En tanto, el ciclista atropellado permanecía internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Finochietto, con múltiples traumatismos y compromiso neurológico, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.El paciente se encontraba con "pronóstico reservado" y continuaba en "grave estado".