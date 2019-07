Mató a "machetazos" a un Pitbull que ingresó a la casa y atacó a su perro

En la Comisaría de General Ramírez, un joven de 18 años domiciliado en la calle San Lorenzo, denunció que un vecino con un machete agredió a su perro de raza pitbull y la grave herida provocó la muerte del animal.Desde la dependencia policial indicaron que, de acuerdo a las manifestaciones vertidas, el pitbull se escapó de la vivienda e ingresó a otro domicilio donde arremetió contra el perro de dicha casa, por lo que su dueño, trató de terminar con la pelea y utilizó un machete que le produjo un corte al animal que irrumpió por segunda vez en dicha casa.La denuncia efectuada se realiza por maltrato animal en el marco de la Ley Nº 14.346, por lo que se dio intervención al veterinario y se notificó al vecino quien entregó el machete en cuestión y se puso a disposición de la Fiscalía para efectuar la declaración pertinente, indicaron desde la fuerza a El Observador."Desde la dependencia policial se notifica a los dueños que los animales no deben estar sueltos en la vía publica más aún cuando se trata de animales agresivos y deben estar bien alimentados para evitar sucesos indeseados. No obstante, algunos no toman conciencia de la tenencia responsable de mascotas y que también se cuenta con la asistencia de planes de vacunación y castración gratuita por parte del municipio y de la Asociación de Amigos de los perros que asisten a los canes abandonados en la calle", se indicó.