Amplían la posibilidad a víctimas del ataque a la AMIA de recibir indemnización

El Gobierno amplió la posibilidad de recibir una indemnización para víctimas del atentado a la AMIA que aún no habían podido acceder a ese beneficio, reglamentado en septiembre del 2015 por una norma de la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner.Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se establece un nuevo plazo de 180 días hábiles para que víctimas o familiares de asesinado por el ataque terrorista puedan avanzar con los trámites de acceso al beneficio.La Argentina había reconocido diez años atrás, en 2005, la responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.El Gobierno indicó en la norma que en la actualidad "subsiste un reducido grupo de víctimas legitimadas activamente para solicitar el beneficio previsto por la referida Ley N° 27.139, que no se han acogido a aquél por haber expirado el plazo de caducidad en ella establecido"."Actualmente, algunas víctimas de dicho grupo presentan problemas de salud y una edad avanzada", precisó el decreto."Por razones de equidad y justicia, corresponde asegurar que aquellas personas que todavía no se han acogido al beneficio extraordinario mencionado, puedan hacerlo sin mayores dilaciones", evaluó."Por consiguiente, resulta adecuado renovar, por igual término, el plazo de caducidad establecido por la Ley N° 27.139, para que el beneficio que ella reconoce pueda ser solicitado por las víctimas que todavía no se han acogido al mismo", se informó.