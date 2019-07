Crimen del niño de 12 años: Su hermana reveló el calvario que vivía el menor

Sufría maltrato

El crimen

"A Dieguito la madrastra lo bañaba con agua fría en pleno invierno y el padre lo llegó a castigar con un cinto de cuero, y casi lo mata si no lo salvaba el hermano de 16".El relato detallado y cruento del abogado de María Luján, la madre Diego Román, el chico de 12 años que fue torturado, mutilado y asesinado en un descampado en la localidad santafesina de Recreo, causa escalofríos. Tanto como la muerte espantosa que sufrió el chico.Los dichos del abogado Dionisio Ayala, en diálogo con C5N, no fueron de oído sino el raconto de parte de lo que contó la hermana de 14 años de la víctima, en Cámara Gesell, este lunes por la mañana."Describió la violencia psíquica y física provocada, no solamente por el padre, sino también por la madrastra, hacia ella y sus hermanitos. Ha comentado cosas muy fuertes", dijo el abogado antes de ahondar en los detalles escalofriantes del maltrato que sufría Dieguito.No será la hermana de 14 años de la víctima la única citada para declarar en Cámara Gesell. El abogado adelantó que pidió otras seis más, incluso para el hermano de 16 que salvó a Diego de la golpiza de su padre con el cinturón.Aunque la Fiscalía Regional I-Santa Fe, a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria, por el momento sólo aceptó la de la hermana de 14 años. Mientras, María Luján, la mamá de Diego, no cesa en su reclamo de Justicia ante tremendo crimen."Los culpables tienen que pagar lo que hicieron a mi Dieguito. Que el padre pague, es culpable tanto el como la madrastra", afirmó María, tras el hallazgo de su hijo de 12 años. La línea del conflicto familiar también es investigada por la fiscal.María contó que se separó del padre de Diego hace cuatro años y ambos formaron pareja por su lado. Durante ese tiempo mantuvo contacto con sus hijos hasta que, según describió, desde hace cinco meses ese vínculo se cortó. Es el mismo tiempo que lleva su ex marido con su nueva mujer.El propio Jefe del Cuerpo Médico Forense, Pascual Pimpinela, indicó, sobre el estado del cadáver de Diego: "Tenía múltiples lesiones en toda la zona corporal y eso está totalmente documentado. Hay zonas mutiladas del cuerpo. No tengo registrado de un caso así. Merece toda la investigación científica. Llevo más de tres mil autopsias y nunca vi algo así"."Cuando estaban jugando al fútbol, Dieguito dijo en voz alta: ahí viene mi madrastra y salió corriendo", reveló el letrado. Luego, lo encontraron brutalmente asesinado.