Concordia: Motos secuestradas no pagarán por su estadía en el galpón municipal

Sociedad Más de 3000 motos están a la espera de ser compactadas en Concordia

A propuesta de varios vecinos de Concordia, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que exime del pago de estadía a las motocicletas que fueron secuestradas. La propuesta fue aprobada por unanimidad y ya está en vigencia por 90 días.la medida y explicó los argumentos de la misma."Teniendo en cuenta la situación compleja que estamos viviendo, por la crisis económica existente nos encontramos con la realidad que hay muchas motos secuestradas y cuando van retirarlas no pueden abonar la estadía, porque genera sumas importantes", indicó Gay.Y continuó: "La gente circula sin documentación o sin el casco y la idea es concientizar que hacerlo en regla es un beneficio a la sociedad en muchos aspectos, como la seguridad y la accidentología vial, pero ante esta situación tan difícil que estamos viviendo el 4 de julio se votó la ordenanza que por 90 días se exime el pago de la estadía para el retiro de las motos".De acuerdo a lo que argumentó el viceintendente, "la idea es poder liberarlas siempre y cuando se presente la documentación, aunque cada caso en particular será decidido por el juzgado de Faltas".Explicó que previo a una audiencia con el juez de Faltas se dispondrá de la eximición del pago de la estadía para poder retirar el moto-vehículo.Por otra parte, aclaró que "no se podrá escapar del pago de la multa o la infracción, pero la estadía que es la erogación más importante y costosa que día a día se va incrementando, por 90 días tendrán una solución práctica, principalmente, para aquellas personas que utilizan estos vehículos para trabajar"."La decisión del Ejecutivo fue acompañada de manera unánime por todos los espacios políticos que conforman el Concejo Deliberante", expresó.