Fotos y videos: Emoción y abrazos en la llegada de los peregrinos a Nogoyá

Video: Peregrinación Paraná-Nogoyá: Emoción y abrazos en la llegada de los fieles

Algunos testimonios de los devotos:

Devotos a la Virgen del Carmen recorrieron los 110 kilómetros que separan la capital entrerriana de la ciudad de Nogoyá y llegaron esta tarde, a las 16.20 a la parroquia San Ramón, donde los caminantes que la hicieron por primera vez, recibieron el escapulario peregrino, y luego marcharon a las puertas de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, para la celebración de la misa y coronación de la Virgen del Carmen.Se trata de la XXI peregrinación a pie desde Paraná a Nogoyá que se realizó bajo el lema "Madre del Carmen danos un corazón discípulo y misionario". Devotos a la Virgen partieron el pasado sábado por la mañana desde la ermita de Nuestra Sra. del Rosario de Paraná, ubicada en el kilómetro 436 de la Ruta 12.Caber recordar que la Virgen del Carmen, en Nogoyá, es la fundadora y este martes, se celebra el aniversario cívico-religioso. Es el cumpleaños de la ciudad junto con el de la Virgen, y es impresionante la cantidad de devotos que se acercan por su devoción a la madre. La imagen sale una vez al año a la calle, cada 16 de julio, con su corona de oro y junto a sus hijos.Muchos jóvenes participaron de la peregrinación y varios prefirieron no dialogar con Elonce TV debido a la emoción que se estaba viviendo en ese momento.Un colaborador oriundo de Nogoyá llamado Félix dijo: "Es hermosa la experiencia de Fe. La virgen te escucha", afirmó frente a la parroquia San Ramón."Hice la peregrinación por la salud de mi tío y por mi abuela que la perdí ayer", afirmó Mauricio.Una mujer que llegaba abrazada a su madre tras iniciar la peregrinación en la localidad de Hernández, contó a Elonce: "tengo un problema muy grave de salud y pude llegar", dijo Claudia.Llorando desconsolado y con mucha emoción, Martín explicó: "Tuve un accidente el año pasado y le prometí a la virgen que iba a hacer la peregrinación si me salvaba. Acá estoy, le cumplí la promesa, no lo puedo creer".Una mujer que es familiar de Martín también dijo que "teníamos que agradecer a la Virgen por ayudar a Martín y fue hermoso llegar a nuestro pueblo".Una mujer oriunda de Feliciano, peregrinó con su compañera de trabajo y relató que "fue muy emocionante y también dura la caminata pero llegamos"."Luego de rezar las horas de las vísperas, partimos hacia la Basílica, donde se realiza la misa de los Peregrinos, donde se hace la bendición", afirmó el sacerdote Horacio Correa, quien confesó que no hizo toda la peregrinación porque "no iba a poder estar parado en la misa", afirmó entre risas.Luis Correa, otro colaborador contó a Elonce TV que "hace tres años que la hago y el primer año, la hice para pedir por mi hijo y su novia que estaban misionando en India y El Salvador, respectivamente, y como ellos, siempre la hacían, pensé en venir en representación de la familia", remarcó y agregó que pese al "cansancio, son momentos muy lindos los que se viven".Valentina, aferrada a una imagen de la Virgen contó que "la Virgen te da fuerzas para seguir a pesar del cansancio y fue una experiencia hermosa. Tiene un significado familiar fuerte también", dijo.Más de doscientos peregrinos llegaron esta tarde a la parroquia San Ramón, dieron testimonio de sus pedidos a la Virgen y de su agradecimiento por los favores recibidos. Diferentes sensaciones y emociones fueron las que transmitieron los fieles a Elonce TV. Entre mates, chocolatada y alegría, familiares esperaron a los peregrinos y los recibieron con abrazos.