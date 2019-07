El primer día preso del sujeto que mató al taxista tras discusión de tránsito

La primera noche de Esteban González Zablocki (27) en una celda de la DDI de La Plata fue en vigilia plena. El hombre detenido por matar a golpes al taxista de Ensenada, Jorge Gómez (52) después de una presunta discusión de tránsito en la calle, "no pudo pegar un ojo", según dijeron a Clarín fuentes policiales y del entorno del imputado.Este lunes, los abogados de la defensa pedirán al fiscal Juan Menucci "asistencia psiquiátrica" para el joven karateca que el miércoles, a las 6.30, se bajó de su camioneta Volkswagen Amarok, en 50 y 126, del barrio El Dique, y golpeó con puños y patadas al chofer hasta dejarlo tendido en el piso."Está bloqueado. No puede elaborar más de una frase sin quebrarse y comenzar a llorar. Necesita atención urgente", dijo a Clarín José Luis María Villada, que integra el equipo de defensores de González. Nadie lo pudo visitar en el pabellón de detenidos.Habrá otros movimientos en la fiscalía de Menucci cuando reabra las oficinas después del fin de semana. La Asociación de Choferes de Taxis pedirá presentarse como "particular damnificado" para intervenir en el proceso y aportar elementos de prueba. Los patrocina Marcelo Peña, otro penalista que considera que esa entidad resulta "ofendida por el delito de acción pública que ocurrió" en Ensenada.Peña dijo a este diario que el fiscal los recibirá y por eso los taxistas postergaron hasta el martes una movilización que tenían previsto realizar a la sede de Tribunales para pedir "justicia por Jorge Gómez" y perpetua para González.Los familiares del hombre que murió 36 horas después de la paliza feroz, informaron que este domingo a las 20 comenzará la despedida de sus restos. El entorno de la víctima realizó una intensa gestión para evitar que el homicidio quede impune.González -que había salido de su casa en Berisso para buscar a su padre y dirigirse a una sede de la empresa familiar- escapó después del ataque. Se entregó el jueves en la fiscalía. Estuvo 24 horas detenido y luego quedó libre porque los defensores presentaron -en simultáneo con la entrega- un pedido de eximición de prisión.Entonces, el juez de Garantías, Juan Pablo Massi, avaló el pedido de detención del fiscal que lo acusaba de "tentativa de homicidio" y rechazó el planteo defensivo. Pero no mandó al atacante a una celda por un "tecnicismo jurídico". Sostuvo que el pedido de eximición debía ser rechazado también por una Cámara de Apelaciones.La determinación de Massi derivó en una dura reacción de la familia contra la Justicia. El video donde se veía cómo González trompeaba y pateaba a Gómez indefenso y sin una mínima reacción estallaba en las redes sociales y en los canales de TV.La muerte de Gómez y el aporte de más elementos de prueba permitieron a Menucci presentar una nueva imputación contra González: "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento". Y un nuevo rulo legal le dio a Massi la posibilidad de aceptar el pedido de prisión, que se concretó el sábado."El juez, escandalosamente, cambió la decisión. Vamos a atacar esta resolución con un habeas corpus porque aún no se vencieron los plazos del pedido de eximición. También vamos a cuestionar la calificación. No hay forma de comprobar el dolo, la intención de matar. Mucho menos que hubo saña o una acción alevosa", dijo el abogado defensor.