"Por favor, ayúdenme": Desesperado pedido de taxista baleado en un asalto

Un taxista neuquino se encuentra internado en grave estado tras recibir un disparo a quemarropa en medio de un asalto en el barrio Villa María. Ante esta situación sus compañeros realizaron varios cortes en distintos puntos de la ciudad y este domino a la madrugada mantenían cortados los puentes carreteros a la espera de que detengan a los autores.Tras recibir el tiro en la espalda, Pablo Sánchez alcanzó a pedir ayuda al dueño del auto que conducía. Lo hizo a través de un mensaje de audio, en medio de la desesperación: "¡Berni, me dispararon, por favor, ayúdenme!".

El audio fue difundido por los compañeros de Sánchez, que desde el sábado a la madrugada, cuando el chofer fue baleado, bloquearon varios accesos a la ciudad de Neuquén en señal de protesta.A través de la medida de fuerza, buscan darle visibilidad el caso y exigen a la Policía que actúe rápido e identifique y detenga a los responsables de la agresión.Sánchez, de 41 años y padre de tres hijos, se encuentra internado en grave estado en el hospital Castro Rendón. Los médicos indicaron que las próximas 48 horas serán decisivas para su evolución.En la madrugada del sábado, dos hombres subieron al taxi que conducía haciéndose pasar por pasajeros. Tras unas cuadras, le pusieron un cuchillo al cuello para robarle. Y, aunque no se resistió, le dispararon un tiro en la espalda que le perforó el intestino y le dañó el vaso y la médula.Por el momento los delincuentes no fueron identificados pero la policía de la provincia analiza las cámaras de seguridad de la zona donde se cometió el crimen en busca de pistas.Una vez conocido el ataque, los taxistas comenzaron una serie de cortes que prácticamente paralizaron los accesos de la capital neuquina. Además de interrumpir el tránsito en las calles del centro, se encontraban bloqueada la ruta 7; el viejo puente que conecta con Cipolleti; en la terminal de ómnibus y en el aeropuerto."Siguen los cortes a pesar de haber hecho todas las reuniones pertinentes. Estamos buscando que la Policía dé una respuesta de que tienen a los agresores de este hecho tan terrible. No han dicho quiénes son los que han hecho este daño tan terrible", contó este domingo Eduardo Lira, secretario general del gremio de peones de taxis de Neuquén.Durante todo el sábado hubo negociaciones con las autoridades locales y provinciales. Incluso en uno de los cortes se hizo presente el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereyra. Sin embargo, los trabajadores decidieron mantener las protestas.