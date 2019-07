Los medios masivos, más allá del rol de informar y comunicar

Paraná Llegó la sonda para Milagros tras el desesperado pedido de su madre

Una madre publica un pedido desesperado . Su hija necesita una sonda para poder alimentarse y desde hace más de una semana recorre oficinas sin conseguir la respuesta esperada. El escrito se reproduce mientras ella sigue aguardando. Pasaron un par de horas y nada. Hasta que un medio de comunicación se dispone a chequear qué estaba ocurriendo. Del otro lado del celular la voz de esa mamá suena todavía más angustiada. Rápidamente, otra periodista toma la posta y comienza con una serie de llamados.Transcurren un par de días y algo similar vuelve a ocurrir, aunque en este caso, ya no relacionado con la salud, sino con una niña que había perdido su muñeca . Y una noticia que apelaba a la solidaridad de quien pudo haberla encontrado, terminó llegando a la fabricante del juguete en Buenos Aires que no dudó en comunicarse conque en este caso sirvió de nexo para que Cielo vuelva a estar con Oli.En un mundo globalizado, donde las redes sociales se divulgan innumerables contenidos, quienes se ocupan de comunicar cumplen una función social que va más allá de "dar noticias" o entretener.En momentos en que todo parece medirse, cuando pretende instalarse que los números son más importantes que los sentimientos, cobra todavía más relevancia priorizar al ser humano.Si bien su importancia no puede negarse, no todo es rating, masividad de audiencias o la cantidad de lecturas.Los medios masivos de comunicación están insertos en una sociedad en la cual no dejan de ser un eslabón más. Así como muchas organizaciones, clubes o simplemente ciudadanos de a pie ponen lo que está a su alcance para colaborar con los demás, también quienes comunicamos tenemos el deber de mirar a nuestro alrededor.El valor de la noticia es innegable. Tener el mejor contenido es el objetivo. Buscar la información de mayor calidad contribuye al crecimiento del medio, pero también ayudar a quienes nos rodean o impulsar actos solidarios nos permite una identificación, nos hace mejores no sólo desde el punto de vista comunicacional, sino desde lo humano.