El descargo del juez que ordenó la liberación del homicida del taxista

Sociedad Quién es el hombre con historial violento que golpeó y mató a un taxista

, quien ordenó la liberación de González Zablocki, acusado de golpear salvajemente al taxista Jorge Gómez, hasta dejarlo en coma y finalmente provocarle la muerte.conforme marca el código procesal de la provincia de Buenos Aires. El fiscal va a recibir a las 18 a González y luego decidirá qué hacer". "Puede aprehenderlo 24 horas o solicitarme un nuevo pedido de detención", explicó Massi, conocido en los ambientes judiciales de La Plata como discípulo del ex juez César Melazo.Ante el rumor de que el joven de 27 años iba a evadir esta citación, su abogado respondió: "Se va a presentar, ¿cómo no se va a presentar? Vamos a cumplir con un acto procesal, que está relacionado con un cambio de caratula, de tentativa de homicidio a homicidio consumado, tiene el derecho de prestar declaración o negarse a declarar", expresó en, indicó Massi.El magistrado agregó: "No es lo mismo la tentativa que la nueva caratula por la que se lo acusa. La pena es el doble. Pero yo debo atenerme a lo que me pida el fiscal. Si el fiscal me pide su detención, deberé analizar los fundamentos del pedido y ahí resolver el devenir de la causa".Respecto de si su defendido declarará o no ante el fiscal Mennuci, Mendi aclaró: "Cuando lleguemos a la fiscalía evaluaremos esta situación. Depende de la estrategia de la defensa, de su voluntad de no hablar.. La declaración del imputado puede vertirse en este momento o en cualquier instancia del proceso"."Esto es real. Que declare o no declare es neutro. Pero si declara el fiscal analizará sus dichos y quizá la situación sea diferente. Su indagatoria es válida en cualquier momento del proceso, pero también hay que analizar otros factores, ver cuántos testigos hay. Eso depende del fiscal", sostuvo Massi, quien ordenó la detención de González Zablocki, pero hasta que la Cámara no resuelva el pedido de eximición, permanecerá en libertad.Mendi relató que González Zablocki lloró ante el fiscal y que no pudo comunicarse con él durante estos días. "Estamos tratando de encarrilar un asesoramiento jurídico que es incipiente, como hemos visto y repetido, hay un elemento de prueba fílmico que es contundente. La defensa hará lo mejor para su asistido", manifestó.

comunicó que la familia de Gómez le pedirá a su abogado, el doctor Guillermo von Wernich, que acelere el pedido de detención por el temor a que el imputado se pueda fugar del país."Consideramos que es insostenible una situación de esta naturaleza. Técnicamente tiene el derecho de estar en libertad. Pero la gravedad de la pena en expectativa, hace creer a la familia de que puede tomar alguna medida radical en ese sentido", dijo von Wernich."Tiene derecho a estar en libertad. Pero le preguntamos al fiscal si tomó alguna medida para que el imputado no se profugue", dijo en declaraciones con A24. Y aclaró: "La orden de detención ya fue ordenada por su señoría. Pero mientras no se resuelva el doble conforme (la decisión de Massi de detenerlo y la de la Cámara de eximirlo) respecto a la eximición de prisión. Aún en el cambio de carátula, sigue vigente"."¿Sí le aconsejaría declarar? Sí, en algún momento va a declarar, no sé si va a hacerlo hoy a la tarde. Hoy no lo he visto", completó el doctor Mendi."El fiscal tiene que explicar esta situación. Hay un choque entre la ley fría y esta realidad que estamos viviendo. Lo que pretendemos, y lo vamos a hacer si el fiscal no lo hace, es llevar a su señoría para resuelva esta situación", concluyó el abogado de la familia de Gómez.