Tremendo choque: Consideran "un milagro" que los ocupantes del auto estén vivos

Localizaron a Sasha

El camionero fue liberado

"Están fuera de peligro desde el minuto cero, gracias a Dios", agradeció el hermano de la joven que viajaba en el auto que terminó incrustado debajo del acoplado de un camión."Cuando llegamos fue increíble pensar que ellos estén bien", reconoció Nicolás, hermano de María Celina Lanaro.Se recordará que Lanaro viajaba junto a Alan Daniel Mesistrano en un Chevrolet Corsa Clasic (KKA 220) cuando un camión se les atravesó a la altura del kilómetro 321 de la Autovía Gral. Artigas, y terminaron con el auto incrustado debajo del acoplado.A la hora de explicar las lesiones, Nicolás contó que "fueron simplemente golpes, rasguños y él tuvo un golpe en la cabeza". Subrayando que "para cómo quedó el auto, es algo milagroso"."Cuando escuché la voz de mi hermana, era como la voz de Dios y me bajó el alma al cuerpo", rememoró.Tanto Lanaro como Mesistrano permanecen internados en observación, en Sanatorio Garat de Concordia, hasta el sábado."El camionero dobló por el cantero central y en la mitad de la ruta dijo que se le paró el camión", mencionó el familiar de la damnificada a"Ellos lo vieron y no iban fuerte, por lo que pudieron frenar un poco; aunque igualmente fue un golpe impresionante", confesó.Según se supo, los jóvenes descendieron del vehículo solos ya que estaban conscientes cuando llegó la Policía.Al momento del accidente, ambos circulaban desde Corrientes, donde están estudiando Odontología, con destino a Concordia, su ciudad natal.El familiar detalló que "la buscamos por la noche pero no la pudimos encontrar". Pero, luego de viralizar el pedido a través de las redes sociales, "el dueño del campo la vio cuando volvía de trabajar, que estaba echada al lado de la tranquera".El hombre "le dio agua, asistencia y nos llamó para que la vayamos a buscar", explicó el joven.Este viernes por la mañana, tras haber quedado demorado anoche en Comisaría Nº1 de Chajarí, el conductor del Scania que desencadenó el siniestro, recuperó la libertad. "Es un ciudadano paraguayo, de 56 años, al que se le aplicaron medidas restrictivas para comparecer ante las autoridades", confirmaron fuentes policiales.Ocurrió pasadas las 22:15 de este jueves, a la altura del kilómetro 321 de la autovía "Artigas" de la Ruta Nacional 14. Se trata de un lugar ubicado unos 4 kilómetros al sur de la rotonda de acceso a Chajarí, justo a mitad de camino entre esa ciudad y el acceso a Colonia Alemana.