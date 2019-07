Video: Así fue el penal que le costó la vida al joven que lo atajó con el pecho

Causó una gran conmoción el deceso de un joven de 17 años tras atajar un penal con el pecho durante la definición de un partido de fútbol.El fatal hecho ocurrió en Colonia San Manuel, un pequeño pueblo distante a 50 kilómetros de la ciudad santafesina de Reconquista. Y unos días después de ese triste desenlace, trascendió el video de la fatídica jugada.

El dolor de la madre

En las imágenes se puede observar cómo Ramón Ismael Coronel (Piki) evita el gol con el pecho, festeja y se desploma.En uno de los disparos desde el penal, Coronel recibió un pelotazo en la zona del pecho. Quienes estaban presentes en el lugar, cuentan que el muchacho dio un par de pasos y festejó el penal atajado. Sin embargo, segundos después, cayó al piso.El joven arquero fue trasladado al Hospital Reconquista, desde donde, a las 23.30, se comunicó su deceso.Reconoce que como presidente de un club tampoco ella nunca garantizó la presencia de una ambulancia y un médico, pero considera que la muerte de su hijo es un antes y un después y ahora está convencida que no habría que autorizar más ningún encuentro deportivo si no hay ambulancia con un médico en el lugar.Nadie sabe la causa de la muerte porque no se hizo autopsia ya que para el fiscal Alejandro Rodríguez no hay delito que investigar. De hecho, el director del Hospital Reconquista comunicó que el paciente había ingresado en paro y que igual acá se intentó la reanimación pero sin resultado positivo.