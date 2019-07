Incautaron más de 5.000 juguetes por tener sustancias tóxicas

Más de 5.000 juguetes con sustancias químicas tóxicas y alucinógenas que no cumplían con las normas de seguridad, cuyo valor de venta ascendía a un millón de pesos, fueron secuestrados en los últimos días en diez allanamientos realizados en jugueterías del barrio porteño de Once, informó hoy la Policía de la Ciudad.



Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, en cooperación con agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y Lealtad Comercial, en diez locales ubicados en la calle Perón, en un radio de dos cuadras entre las alturas 2500 y 2700.



Según las fuentes, las distintas inspecciones se iniciaron a raíz de tareas investigativas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), a cargo del doctor Blas Matías Michienzi, vinculadas a la venta de juguetes fabricados con productos nocivos para la salud.



En total fueron secuestrados 176 bultos que contenían 5.319 juguetes de distinta variedad, los que puestos a la venta alcanzarían un valor de mercado de 1.006.225 pesos.



Los productos "no cumplían con los requerimientos del rotulado y etiquetado previstos en las normas de seguridad, y tampoco contaban con un proceso de certificación que validara sus componentes químicos, físicos y mecánicos, lo que podría provocar diversos daños a los usuarios, pudiendo causar inclusive problemas oncológicos", explicaron.



Tras los operativos, la AGC clausuró tres jugueterías y fueron labradas actas a los propietarios de todos los locales inspeccionados, por violación al art. 79 del Código Contravencional (ejercer ilegítimamente una actividad).



Los productos incautados serán peritados por la Cámara Argentina del Juguete, y tras ello destruidos.