Taxista golpeado tiene muerte cerebral y piden que el agresor siga detenido

Las imágenes no dejaban dudas sobre el nivel de la violencia y la vida real ayer se encargó de mostrar las consecuencias de la barbarie: Jorge Gómez, el taxista de 52 años ferozmente golpeado en la esquina de 126 y 50, El Dique, presenta un cuadro de muerte cerebral.Por ese daño, deberá responder ante la Justicia, Esteban Oscar González Zablocki, un joven de 27 años que ayer por la mañana se presentó en la fiscalía penal Nº 5, a cargo del fiscal Juan Menucci, en compañía de su abogado defensor, Julio Beley.Las imágenes que tomó una cámara de seguridad del sistema de monitoreo público de Ensenada también mostraron en detalle a los actores de lo que empezó como una discusión y pasó a una agresión brutal. Para la noche, el sospechoso estaba retratado y sitiado por la Policía, según aseguraron varias fuentes consultadas.Según señaló una de las fuentes consultadas en la causa, la golpiza fue advertida por una visualizadora del centro de monitoreo de Ensenada, desde donde pidieron policía y ambulancia. El hombre logró incorporarse tras el castigo, pero cuando llegaron los médicos comenzó a sentir dolor en la cabeza. Fue internado de urgencia en el Hospital Cestino, donde se detectaron lesiones internas en el cráneo.La gravedad del cuadro hizo necesaria la búsqueda de un centro de mayor complejidad, por lo que se buscó derivación al Hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí no había lugar y fue enviado al Hospital Cuenca Alta, situado en Cañuelas, donde permanecía el grave estado al cierre de esta edición.Una fuente hospitalaria informó que presenta "un trauma cerrado de encéfalo" y recibe "asistencia respiratoria y soporte hemodinámico".Sobre el final de la tarde se confirmó la versión que ya desgarraba a sus familiares y compañeros de trabajo. "Tiene muerte cerebral", indicó el vocero. El cuadro es irreversible, según se señaló.Según la reconstrucción que se realizó a partir de las tomas de una cámara de la comuna de Ensenada, González Zablocki, manejaba la camioneta Volkswagen por la calle 50 y al llegar al cruce con 126 se encontró con el taxi que conducía Jorge Gómez. Se estima que el joven, con domicilio en Villa Elisa, iba hacia la zona de Los Talas, donde está su trabajo.Ambos frenaron, como si no hubiesen podido coordinar qué vehículo pasara primero. Luego, el taxi (un Chevrolet Corsa negro) frenó a pocos metros, Gómez descendió y comenzó a gesticular con los brazos. La camioneta Amarok, que también había iniciado la marcha a baja velocidad, frenó. Los policías sostienen que el ahora arrestado es quien baja, se acerca al taxista y le aplica, primero, una seguidilla de media docena de trompadas y patadas ante una defensa débil del transportista.Luego el conductor de la camioneta, forcejea con Gómez y lo derriba. En el piso, trabando con su cuerpo al de la víctima, le aplica al menos otros 10 golpes de puño en la cabeza y una patada en la espalda antes de retirarse en dirección hacia la camioneta.La defensa del sujeto aprehendido acusado de golpear brutalmente a un taxista de Ensenada y provocarle muerte cerebral ratificó que está a la espera de una resolución sobre el pedido de eximición de prisión, al tiempo que admitieron que testigos declararon en la causa "más o menos lo mismo que se ve en los videos", publicóPrecisamente fuentes allegadas a la UFI Nº5, a cargo de Juan Mennucci, confirmaron a eldia.com que el fiscal ya solicitó que González quede detenido y ahora aguarda que al respecto se expida el juez de Garantías interviniente, Juan Pablo Massi.