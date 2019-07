Autorizan modificar acta de nacimiento: Deberá decir "sexo autopercibido"

Foto: Ilustrativa

Por primera vez en la provincia de Santa Fe y en base a los fundamentos de la ley nacional de identidad de género, una partida de nacimiento será modificada y, de acuerdo al pedido del solicitante, en el campo donde debe consignarse el sexo deberá ponerse "autopercibido". Así lo ordenó el Registro Civil, que resolvió de este modo un trámite administrativo que se había iniciado en la capital provincial. Si bien es el primero, no será el último, ya que la repartición está trabajando en otros seis casos que se habían presentado y que están siendo abordados conjuntamente por la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual y la Secretaría de Derechos Humanos.



La disposición tiene fecha del 25 de junio pasado, da lugar al pedido de una persona de 19 años y se enmarca en la ley de identidad de género, que solicita que "no se consigne género alguno" en su acta de nacimiento. Así es que la disposición fechada el 25 de junio "ordena a la Oficina de la 2ª Sección de Santa Fe la confección de una nueva acta de nacimiento consignándose en el campo del sexo la palabra «autopercibido»".



Fundamento



Mientras que en el antecedente que existe en Mendoza la solicitud fue la de eliminar las casillas de femenino y masculino, en este caso se avanzó "en la línea de la ley de identidad de género que reconoce el género «autopercibido», que no es ni masculino ni femenino, colocando entonces dentro del campo del sexo, justamente la palabra «autopercibido»", explicó en declaraciones radiales el subdirector de Políticas de Género de la provincia, Esteban Paulón.



La argumentación de la decisión tomada por el Registro Civil justamente se cimenta en los primeros artículos de la ley nacional que establece que "el Estado reconoce la identidad autopercibida de las personas, sin determinar si es masculino o femenino, sino en el sentido de la voluntad de esa persona", lo que hace que no se requiera una nueva normativa para ejercer este derecho, sino que pueda hacerlo por esta vía.



"Esto viene a romper con el binarismo histórico, y la provincia reconoce identidades que van más allá", destacó el responsable de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe.



El trámite



Lo cierto es que con esta modificación en su partida de nacimiento, la persona podrá tramitar su nuevo documento en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) de acuerdo a lo solicitado y establecido en la disposición del Registro Civil.



Desde la provincia, indicaron que una vez conocida la respuesta del Renaper, en caso de que no sea positiva, queda aún la alternativa judicial. En ese sentido, ya existe un antecedente a nivel nacional, donde la Justicia ordenó en marzo pasado que se consigne "femineidad travesti" en lugar de "femenino" ante el pedido que llevó adelante Lara María Bertolini, y que de acuerdo a la decisión judicial también debe figurar de ese modo en su documento de identidad.



En Santa Fe, restan resolver a nivel administrativo otros seis casos que ya iniciaron la solicitud ante el Registro Civil de la provincia, y que según indicaron, "será avanzando en cada uno, ya que se trata de solicitudes individuales con sus particularidades". (La Capital)