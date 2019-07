Dramático pedido: Melody es electrodependiente y necesita un respirador portátil

Foto: La familia de Melody solicita ayuda

Melody permanece internada en el Hospital San Roque de Paraná, desde el momento en que nació, hace casi cuatro meses. Está alojada en el tercer piso del nosocomio, en la terapia intensiva.



Brenda, su mamá, pidió la asistencia de la comunidad: "Melody necesita de un respirador para que podamos irnos a nuestra casa. Ella tiene la patología que se llama Dandy-Walker que le impide respirar. Es una bebé electrodependiente, necesita asistencia respiratoria permanente", aseveró a Elonce TV.



"El hospital está haciendo todo para conseguir un respirador, pero no hay uno especial para ella, por su peso y por su edad. Tiene que ser portátil, porque de acá nos vamos a ir a otro hospital para estar cerca de nuestra familia", dijo esta mamá primeriza, oriunda de Islas del Ibicuy.



Afirmó además que en el nosocomio paranaense no le dan el alta "porque no tenemos el respirador".



La mamá de Melody relató que, debido a la enfermedad de Dandy-Walker, "una parte del cerebelo de mi bebé no se desarrolló. No tiene desarrollada la función para respirar producto de esta patología".



Para comunicarse con la familia de Melody, comunicarse con el área de terapia intensiva del Hospital San Roque. De qué se trata la enfermedad La malformación de Dandy Walker es una asociación de anomalías cerebrales congénitas (que están presentes en el nacimiento) localizadas, que pueden formar parte de cuadros malformativos diversos y no constituye un síndrome propiamente dicho, destaca el sitio enfermedadesraras.org.



"Se caracteriza por un ensanchamiento quístico del cuarto ventrículo (espacio anormalmente agrandado en la parte posterior del cerebro, que interfiere con el flujo normal del líquido cefalorraquídeo a través de los agujeros de Luschka y de Magendie, que comunican al cuarto ventrículo con las otras partes del cerebro), hipoplasia y agenesia (desarrollo incompleto o defectuoso), antes de la diferenciación embriológica, del vermix y los hemisferios cerebelosos, que secundariamente produce una hidrocefalia congénita (aumento de la presión intracraneal debida al acumulo excesivo de líquido) e hipertensión intracraneal", se manifiesta.



La tríada característica para establecer el diagnóstico es: "hidrocefalia, ausencia de vermix cerebeloso y quiste de la fosa posterior con comunicación con el cuarto ventrículo", se destaca. Elonce.com.