"Niño Emperador": "Los padres tienen miedo a decir que No", afirmó una sicóloga

El, y define a los niños y adolescentes, que abusan de sus padres sin la menor conciencia. La madre suele ser la primera y principal víctima del "pequeño tirano", que luego extenderá el maltrato a otros miembros de la familia, a no ser que se ponga remedio."El niño no nace rebelde, el por qué son así, está en la casa, en los padres. Las características del "Niño Emperador", son adquiridas en el seno de la familia, en la conducta materna y paterna. El niño no es `emperador´ fuera de lo que el contexto le pudo brindar."Se trata de un momento del desarrollo del niño que se sitúa alrededor de los 5 años. Aunque esas conductas comienzan a verse antes, porque la escolaridad comienza antes, con las guarderías infantiles", dijo la sicóloga y agregó que "algunas corrientes de la sicología lo definen como "niño"El "Niño Emperador" está determinado directamente por los límites que ponen los padres, con el "NO". Por lo general, los "niños emperadores", tienen padres que no dicen que "NO", decir que esto no es así, que esto no se toca o que tal cosa no está a su alcance", remarcó la sicóloga que estuvo enAsimismo, Bertoni resaltó que"Uno ve que cada vez, hay más trastornos de este tipo, es decir, padres que no pueden decir que "NO" y eso provoca un cambio de roles. Hay que entender que la relación y el rol entre los padres y los hijos, es asimétrico. Los padres tienen la potestad y el deber de ...", explicó Bertoni y aclaró:"El chico haciendo berrinches porque no quiere ponerse tal ropa, pero es el padre quien tiene la potestad de decidir, de educar, y el deber de hacerlo.