Joven fue atacada por dos perros y se tiró al mar para salvarse

Foto 1/2 Foto 2/2

Un sangriento y feroz ataque de perros sufrió una mujer en Mar del Plata cuando caminaba por la playa de Punta Mogotes. Los animales le desgarraron los brazos y las piernas y terminó gravemente herida. Debieron internarla y está en terapia intensiva en estado reservado. Los canes ya habían mordido a otra mujer, también con consecuencias de consideración.



El sitio Diario de Cuyo informó que una mujer terminó en terapia intensiva luego de que tres ovejeros alemanes la mordieran salvajemente. La víctima tiene 30 años y salió a caminar por la playa antes de ir a trabajar. Cuando pasaba frente al balneario 6, los animales la atacaron. Debió meterse en el mar helado para ponerse a salvo aunque ya estaba herida.



Afortunadamente, un pescador vió lo que pasaba y consiguió espantar a los perros y pedir ayuda. Luego se sumaron los tres jóvenes de la escuela de guardavidas que trotaban por la costa y convocaron a la ambulancia de la Unidad de Pronta Atención (UPA), en Mogotes. La joven fue trasladada a una clínica privada en el centro.



"Mi hija Guadalupe caminaba por la playa y fue atacada por los perros. Atinó a meterse al mar para que no siguieran atacándola", dijo a medios locales el papá de la joven, Julio Ferrari. "Por suerte hubo quienes observaron la situación y espantaron a los perros", contó.



Actualmente, la chica se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva de la Clínica del Niño y de la Madre, en el centro de la ciudad, y según contó el papá las heridas fueron en brazos y piernas. "Los médicos me dijeron que va a necesitar muchas intervenciones quirúrgicas y reparadoras. Está evolucionando, pero todavía sigue en terapia y su cuadro es reservado". "Los animales le destrozaron las piernas, en una la mordieron más de 20 veces. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas", agregó.



Por su parte, la joven estudiante de guardavidas contó que con sus compañeros ayudaron al ambulanciero de la UPA porque estaba solo y reveló una impresionante imagen del estado en que se encontraba la mujer atacada: "Estaba destrozada, los perros le habían arrancado pedazos de piel, tenía los tendones afuera. La pudieron haber matado tranquilamente".



Ya había pasado



El ataque que ocurrió en la mañana del lunes ya se había producido antes, hace apenas dos meses atrás. Esa vez, cómo ahora, los perros derivados al área de Zoonosis de la municipalidad, pero luego fueron devueltos a su dueño por disposición de la Justicia. El jefe del área, Daniel Gagliardo, informó que los tres ovejeros son de "talla grande y fueron incautados a su dueño". El procedimiento indica que deben permanecer alojados en la sede del organismo en observación, luego la Justicia determina qué hacer con los animales.



"Estos mismos perros y su dueño, en el mes de mayo, ya habían sido protagonistas de otro ataque. Esa vez la víctima fue una mujer que estaba corriendo por la playa (también en Mogotes) y le habían provocado la fractura de uno de sus brazos", indicó el funcionario.



En esa oportunidad, el dueño fue identificado y se secuestraron los ovejeros. Se constató que no tenían rabia y hasta tanto un juez no determinó que había que devolverlos a su dueño, permanecieron en Zoonosis. El dueño pagó una multa, se le exigió que los anotara en el registro de perros potencialmente peligrosos y que cerrara su propiedad para que no pudieran escapar. Un inspector había corroborado que así fuera, y dio el visto bueno.