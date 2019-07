Niño de 12 años brutalmente asesinado: Forenses asombrados por el ensañamiento

Impresionante

El crimen de Diego Román tiene características que conmocionaron a la sociedad y en las últimas horas se realizaron allanamientos para buscar indicios sobre su muerte. El cuerpo del nene de 12 años fue encontrado semidesnudo, con 30 puñaladas y signos de mutilación. Los forenses encargados de analizar el cadáver jamás vieron un hecho semejante en toda su carrera y no pueden salir de asombro que les provocó el caso.El hallazgo del cuerpo de Diego se produjo en un descampado de la localidad santafesina de Recreo el jueves por la noche, y no deja de causar conmoción en su ciudad de origen y en todo el país. Sobre todo, por la crueldad del crimen: el chico de 12 años había recibido 30 puñaladas y tenía signos de mutilación, además de aparecer semidesnudo.El doctor Pascual Pimpinella, jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santa Fe, brindó detalles sobre los análisis que se le realizaron al cuerpo del menor sin dejar de recalcar su conmoción por las lesiones que presentaba el cadáver del nene y el ensañamiento del o los responsables del crimen."Creo que no hay lugar de la superficie del cuerpo que no tuviera lesiones", dijo a LT10 el doctor que lleva más de 20 años realizando autopsias y en toda su carrera jamás tuvo un caso semejante.Respecto al análisis de los forenses en el cuerpo del nene, señalaron que presentaba mutilaciones, pérdida de tejidos, lesiones provocadas por elementos con filo o borde, no contundentes. Además, tenía heridas superficiales que indican un flagelo y tortura del menor antes de que muriera.También señaló que por las características que presentaba la sangre, la mutilación en la zona genital también se habría producido mientras el nene estaba con vida. "Nosotros tomamos muestras de las heridas y Anatomía Patológica determinará si fueron producidas en vida o postmortem", dijo.Las lesiones muestran un claro ensañamiento contra el menor "me llama poderosamente la atención el caso" y agregó "este tipo de cadáveres suelen verse en caso de drogas pero con adultos".Además, Pimpinella indicó que a uno de los miembros les faltaba tejido "difícilmente un animal arranque esos tejidos" no había marcas de dientes por lo que se sospecha de un posible intento de descuartizamiento.Por último, recalcó "nunca me había tocado ver algo así" y que no se descartan hipótesis sobre lo ocurrido, pero dejó en claro que por las lesiones hubo un ensañamiento e intención de provocarle sufrimiento al nene.Agentes de distintas fuerzas realizaron varios allanamientos este lunes en la localidad santafesina de Recreo por el asesinato de Diego Román que dieron como resultado el secuestro de armas blancas y vestimentas que serán analizados para buscar rastros de sangre que puedan pertenecer al menor.Durante varias horas de este lunes se registró un intenso movimiento policial y judicial en Recreo, tras la muerte del Diego Román, el niño de 12 años que fue encontrado en un descampado con 30 puñaladas y su cuerpo mutilado. La búsqueda se realizó en un área de 500 metros entre la escuela y el campo, lugar donde se encontró el cuerpo. Se allanó una pequeña vivienda del sobrino del dueño del mismo en Alberdi y Santa Fe.Los elementos encontrados serán peritados para determinar si hay rastro de sangre y si la misma pertenece al menor. Para lo cual se requieren distintos análisis para poder determinar, en principio, si es humana y luego si coincide con la de la víctima.Se espera que el análisis de los elementos secuestrados, junto con la autopsia al cuerpo del menor y los testimonios, puedan dar pistas sobre lo ocurrido.Además, señalan que el nene tuvo un comportamiento normal y que es claro el ensañamiento con el menor de acuerdo a las heridas que presentaba el cuerpo.Si bien se realizaron rastrillajes y se incautaron elementos aún no hay novedades sobre el o los autores del aberrante hecho. Ante la falta de respuestas, los vecinos se concentrarán en la escuela Nº1338, lugar donde diego iba todos los días a estudiar. Se acercarán hasta la Municipalidad y Comisaría en pedido de justicia. El pueblo entero sufre lo ocurrido y espera respuestas.Los organizadores estarán pendientes del resultado de la reunión con el Intendente y familiares del pequeño en el MPA.Este miércoles vecinos, amigos y familiares volverán a congregarse para pedir justicia por el pequeño Diego Román quien fue asesinado de la peor manera. Se encontrarán en la escuela a la que asistía el menor. (Lt10).-