"Queremos trabajar y nos están quitando oportunidades para progresar"

Romina Weber es hija de productores y estudiante de Agronomía. Tiene 19 años. Nació "en el campo, a 30 kilómetros Paraná" y actualmente estudia Agronomía. Participó de la volanteada en la zona del Túnel Subfluvial para manifestarse contra el fallo judicial que impide fumigar a menos de 1.000 metros de las escuelas."Represento a mi familia y a las mujeres. Esto no afecta a un oligarca que es dueño de mucha tierra y creen que nosotros nos bañamos en dinero", empezó diciendo aY continuó: "Acá, atrás de cada productor arriba de un tractor hay una familia. Hay hijos. Tengo la posibilidad de estudiar gracias a que mi padre puede trabajar la tierra. Este fallo lo que nos genera es que no se puede trabajar. Así nos están quitando oportunidades para progresar".Weber expresó a este medio: "Queremos un decreto en lo inmediato y a largo plazo una ley que regule, porque hoy nos están impidiendo trabajar. Queremos una regulación. Que se controlen las prácticas agrícolas. Nadie quiere matar a nadie".Además, expresó que "nos están poniendo en contra de los docentes y nosotros somos el campo y la escuela. Nos están dividiendo socialmente y nos tratan de mala persona. Hubo docentes en la facultad que me han dicho asesina y yo no estoy matando a nadie. Yo vivo de la tierra y lo que quiero es cuidarla. Nos importa la sustentabilidad. No es algo que nos pasa por al lado. En las ciudades nos insultan sin fundamentos. Estamos muy tristes".Finalmente, consideró que "el Estado tiene que regular y las Universidades deben intervenir y educar".