Se agravó el estado de salud del ex presidente De la Rúa

El ex mandatario radical, de 81 años, está internado desde fines de enero en el Instituto Fleming y se encuentra en "grave estado", señaló la institución.



Según supo NA, De la Rúa se encuentra en ese centro de salud desde el 28 de enero pasado, cuando fue trasladado allí para recuperarse tras estar internado por 28 días en el Hospital Austral, donde había sido sometido a una angioplastía.



Ahora, el ex mandatario radical presentó complicaciones cardíacas y renales, que agravaron su estado de salud.



La última vez que se lo vio al ex jefe de Estado en público había sido el 30 de noviembre pasado cuando asistió junto a su esposa Inés Pertiné a la Gala del G20 realizada en el Teatro Colón.



En 2018, De la Rúa había sufrido dos infartos, uno en octubre y otro en mayo, aunque sus problemas cardíacos habían empezado en 2001 cuando todavía era jefe de Estado y en ese momento lo sometieron a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria derecha.



Otro antecedentes similares se produjeron en 2010 y 2014, cuando debió ser intervenido, al tiempo que en enero de 2016 pasó por el quirófano pero en esa oportunidad fue por un problema en la vejiga.



