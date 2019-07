Rescatan a cinco personas extraviadas en medio de una travesía por el Pilcomayo

Foto 1/4 Crédito: Gendarmería Nacional Foto 2/4 Crédito: Gendarmería Nacional Foto 3/4 Crédito: Gendarmería Nacional Foto 4/4 Crédito: Gendarmería Nacional

Cuatro hombres y una mujer habían iniciado una travesía de 10 días en piraguas por las aguas del gran humedal y no habían regresado.

Como resultado de patrullas de la Fuerza, los ciudadanos fueron hallados en buen estado de salud, siendo trasladados en un helicóptero de Gendarmería.



Gendarmería Nacional, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, rescató a cinco personas que eran buscadas luego de emprender una excursión por el "Bañado La Estrella", un enorme reservorio formado por las aguas del Río Pilcomayo, en la provincia de Formosa.



Anteayer, efectivos de los Escuadrones 18 "Las Lomitas" y 19 "Ingeniero Juárez" dependientes de la Agrupación VI ¨Formosa¨, a partir de una denuncia realizada por el representante de una ONG (Organización No Gubernamental), que se dedica al estudio de la biodiversidad, compuesta por profesionales en la materia, fueron requeridos para brindar apoyo en la búsqueda de un grupo de cuatro hombres y una mujer.



El pasado 26 de junio, los mismos habían iniciado una travesía de diez días en tres piraguas desde el paraje El Quebracho y aún no habían arribado al punto de encuentro final, permaneciendo incomunicados.



Los gendarmes desplegaron patrullas terrestres y a pie por la zona, hallando a los ciudadanos en las márgenes del "Bañado La Estrella", en buenas condiciones psicofísicas. Inmediatamente, fueron trasladados en un helicóptero de la Unidad de Aviación "Orán" de la Fuerza, hasta el final del tramo en el paraje Fortín La Soledad y luego hasta la ciudad Las Lomitas, para regresar a la provincia de Salta.